Burak Sergen dördüncü kez evlendi

63 yaşındaki oyuncu Burak Sergen bir süredir birlikte olduğu ve kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlendi.

Yeni gelin “Sonsuza kadar evet” diyerek tüm konuklardan büyük bir alkış aldı. Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen düğün törenine çok sayıda isim katıldı.

İkilinin nikah şahitliklerini, oyuncu Asuman Dabak, yapımcı Fatih Aksoy ve dizinin yayınladığı kanalın Now TV ve Disney Türkiye CEO’su Cenk Soner yaptı.

Törende eşi Gizem Sağban’ın elini bir an olsun bırakmayan Burak Sergen, tüm gece dans etti. Düğününden fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Sergen, “Dün gece hayatımı birleştirdiğim sen GİZEM! Seni herkesten koruyacağım tertemiz duygularımla sonsuza kadar seveceğim, elimden ne gelirse yapacağım seni kem gözlerden kıskanç duygulardan uzak tutacağım, bende saklı duygularla aşkımla saracağım ÇÜNKÜ Sen yapmadıklarım da yazmadıklarım da saklısın hoşgeldin hayatıma” notunu yayınladı.

Burak Sergen, 1991-1992 arasında şarkıcı Pamela Spence, 1999-2018 arasında Işıl Sergen ve 2021-2024 arasında Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı. Ünlü oyuncunun, Işıl Sergen ile ilişkisinden 15 yaşında Cansın adında bir oğlu bulunuyor.