Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsaları, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi

ABD'de borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, Asya piyasalarını olumlu etkiledi.

Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın "borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını" açıklamasıyla Asya piyasaları, haftaya Hong Kong hariç yükseliş eğilimiyle başladı.

Analistler, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesinin teknoloji yoğun Hong Kong borsasını baskıladığını ifade etti.

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, 26 Mayıs'ta Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) konferansında Japonya ekonomi ve ticaret bakanıyla yaptığı görüşmelerde, Japonya'yı "çip ihracatı kontrolleri uygulama yanlışını düzeltmeye" çağırdı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 3.220 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer artışıyla günü 31.233 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 140,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 62.944 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 18.630 puanda seyrediyor.

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