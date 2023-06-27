Asya borsaları karışık seyretti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı sürerken, Çin'de hükümetinin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini açıklaması risk algısını törpüledi.

Analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların yakından takip edeceğini söyledi.

Çin Başbakanı Li Qiang, bugün yaptığı açıklamalarda, ikinci çeyrek büyümesinin birinci çeyrekten daha güçlü olacağını belirterek, Çin'in ekonomiyi desteklemek ve Çin piyasasını dış dünyaya açmak için çalışmaları sürdüreceğini kaydetti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.578 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 yükselişle 3.194 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 değer kaybıyla günü 32.550 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 143,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 63.131 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 19.187 puanda seyrediyor.