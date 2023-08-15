Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçlü kalmaya devam ederken, Çin'den gelen olumsuz haber akışı piyasaları baskılamaya devam ediyor.

Bugün Çin'de açıklanan veriler halihazırda deflasyonist bir sürecin içindeki ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırırken, Çin Merkez Bankası veriler açıklanmadan önce 1 yılık borçlanma faizini 15 baz puan düşürerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye indirdi.

Ülkede sanayi üretimi yıllık yüzde 3,7, perakende satışlar yüzde 2,5 artsa da beklentilerin oldukça altında kaldı. Çin'de işsizlik oranı da yüzde 5,3'e yükselirken, ülkenin genç işsizlik oranını yayınlamayı durdurduğunu duyurması dikkati çekti.

Çin kaynaklarından yapılan bir diğer açıklamada ise gayrimenkul sektöründeki problemin zamanla çözüleceği ifade edildi.

Japonya'nın öncü büyüme verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde ülke ekonomisi yıllık yüzde 6 büyüyerek öngörüleri geride bırakırken, bu durum Japon varlıklarının pozitif ayrışmasında etkili oldu.

Öte yandan, bugün Güney Kore ve Hindistan'da tatil nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.176 puan olurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1 azalışla 18.611 puanda seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49 artışla 32.238 puanda bulunurken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 145,7 seviyelerinde işlem görüyor.

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