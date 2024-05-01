Müjdat Gezen'in 'Kızılcık Şerbeti bitsin istiyorlar' açıklamasına Doğukan Güngör'den cevap geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Müjdat Gezen'in 'Kızılcık Şerbeti bitsin istiyorlar' açıklamasına Doğukan Güngör'den cevap geldi
Müjdat Gezen, Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan bazı oyuncuların dizinin final yapmasını istediğini iddia etti. Dizinin Fatih'i ise Müjdat Gezen’in sözlerine cevap verdi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan ve reyting başarısıyla öne çıkan dizilerinden Kızılcık Şerbeti için Müjdat Gezen'den flaş bir iddia geldi.

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“HAZİRANDA BİTSE DE”

Gezen, "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'Dizi artık Haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar." ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen'in bu açıklamasından sonra Doğukan Güngör Gezen’e sosyal medya üzerinden cevap verdi.

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“KİM DEMİŞ?”

Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Güngör, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Kim demiş bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz." diyerek Gezen’in sözlerini yalanladı.

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