Hayati tehlikeye neden oluyor. Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Damar sertleşmesinin ölümcül etkilere yol açtığı bilinmekte ve tedavi sürecinin önemi de giderek daha fazla anlaşılmakta.

Damar sertleşmesiyle ilgili olarak, uzmanlar hayat kurtarıcı önerilerde bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun, damar sertleşmesinin tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti.

Damar sertleşmesinin birçok organı etkileyebileceğini açıklayan Uzm. Dr. Uzun uyarılarını açıkladı.

Uzm. Dr. Uzun, "Damar sertleşmesi, temiz kan taşıyan damarların iç yüzeyinde yağ ve kireç birikimi nedeniyle kalınlaşması ve tıkanmasıdır. Kalp damarlarındaki bu durum, kalbe giden kan akışını kısıtlayabilir. Damar iç yüzeyinde oluşan yağ ve kireç içerikli plaklar, kalp damarlarındaki daralmalara veya tıkanmalara neden olur. Damar sertleşmesi, kalp, bacaklar, beyin, böbrek ve diğer organların damarlarını da etkileyebilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Levent Oğurkurt ise şu önerilerde bulundu:

"Aterosklerozun önlenmesi tamamen mümkün olmasa da, varsa ilerlemesini yavaşlatmak mümkündür.

Sigara içen bir bireyin sigarayı bırakması, damarlara verilen zararı azaltabilir. Şeker hastalığı, hipertansiyon veya yüksek kolesterolü olan bireylerin bu durumları kontrol altına alacak önlemleri alması ve ilaçlarını düzenli kullanması, damarlara verilen zararı minimuma indirecektir. Düzenli egzersiz yapmak (yürüyüş, koşu, yüzme) ve kilo kontrolü sağlamak, damar sertliğinin kötüleşmesini önleyebilir. Sağlıklı beslenme, damar sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğal beslenme ve özellikle yaş ilerledikçe şeker, un ve tuz tüketimini sınırlamak önemlidir."

DAMAR SERTLİĞİ NEDİR?

Sağlıklı bireylerde damarlar esnek bir yapıya sahiptir ve bu sayede kanın akış hızı gibi faktörler kontrol altında tutulabilir.

Ateroskleroz hastalığı olan bireylerde, damar duvarlarında kolesterol birikimi ve bağ dokusu artışı nedeniyle damarlar sertleşir ve esnekliğini kaybeder.

Damarların sertleşen bu bölümlerinde oluşan aterom plakları, zamanla damarın tıkanmasına ve kan akışının engellenmesine yol açarak ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Beyin kanaması ve kalp krizi gibi ölümcül hastalıkların çoğunda temel neden damar sertliğidir.

DAMAR SERTLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Damar sertliği genellikle belirgin bir belirti göstermez ve neden olduğu diğer sağlık sorunları ile kendini belli eder.

Belirtiler, damar sertliğinin meydana geldiği bölgeye göre değişiklik gösterir.

Kalp damarlarının sertleşmesi, kalp ritminde bozukluklara ve göğüs ağrısına neden olabilir.

Kalp damar tıkanıklığı durumunda kalp krizi riski artar.

Bacaklardaki damar sertleşmesi, kramplara ve kasılmaya yol açabilir.

Beyin damarlarının sertleşmesi, görme ve konuşma bozukluklarına, bilinç kaybına neden olabilir.

Böbrek damarlarının sertleşmesi ise böbrek yetmezliği ve hipertansiyona yol açabilir.