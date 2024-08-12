Asya Borsaları yeşillendi

Asya-Pasifik piyasaları, özellikle Japonya hisselerinde yaşanan sert satışları sonrasında sert bir toparlanmanın yaşandığı inişli çıkışlı bir haftanın ardından Pazartesi günü genel olarak yukarı yönlü bir seyir sergiledi.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,58 yükselirken, Güney Kore'nin Kospi'si ve küçük sermayeli Kosdaq'ı yüzde 1 oranında değerlendi.

Anakara Çin'in CSI 300 endeksi yatayda kalırken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi erken işlemlerde yüzde 0,2 kayıp verdi. Japonya piyasaları tatil sebebiyle kapalı olacak.