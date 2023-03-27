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Asya devi yatırımını büyüttü. Yabancı ülkelere 2 ayda yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım yaptı

Çin'in, Kuşak ve Yol projesi kapsamında yabancı ülkelere yaptığı yatırımlarda yüzde 26.5'lik artış gerçekleşti.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:49
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Asya devi, 2 ayda yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yaptı

Asya devi yatırımını büyüttü. Yabancı ülkelere 2 ayda yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım yaptı
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Çin'in yurt dışı doğrudan yatırımlarının (ODI), yıllık bazda yüzde 26,5 arttığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına doğrudan yatırımlar, ilk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artarak 19,96 milyar dolara ulaştı.

Leasing ve iş hizmetleri alanındaki yatırımlar yüzde 22,3 yükselişle 4,72 milyar dolara, toptan ve perakende ticaret yatırımları da yüzde 17,2 artışla 4,09 milyar dolara çıktı. İmalat ve inşaat alanındaki yatırımlarda da artış kaydedildi.

Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yüzde 27,8 artarak 4,04 milyar dolara ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 20,2'sini oluşturdu.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar ise 2023'ün ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 1 artışla 39,71 milyar dolara yükselmişti.

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