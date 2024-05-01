Hadise'den çok konuşulacak Torreira açıklaması. Aşk mı yaşıyor

Şarkıcı Hadise, "Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşıyor" iddiasına açıklık getirdi.

Torreira, bir süre önce birlikte olduğu Devrim Özkan'la ayrılmıştı.

Bu ayrığılın ardından Torreira ile Hadise'nin birlikte olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Hadise bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lucas'la yakın arkadaşız. Herkesin de bildiği gibi sık sık Galatasaray maçlarına da gidiyorum. Ben maçları izlemeyi seviyorum. Ancak şu an hayatımda böyle bir aşk yok. Aşık değilim."



