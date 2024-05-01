Muhtarlık kavgasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Muhtarlık kavgasında 3 kişi yaralandı
Kağızman’da muhtarlık seçiminin sonuçları yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde köy muhtarlığını kazanan A. Y.’nin yakınları ile muhtar adayı A. T.’yi destekleyenler arasında köyde tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle beraber taraflar birbirlerini çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

Bölgeye ulaşan jandarma güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan K.T., Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kağızman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralı 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan jandarma Denizgölü köyü ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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