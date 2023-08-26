Asya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Asya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Asya ne demek? Asya isminin anlamı nedir?

ASYA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Asya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Cana Yakın Hanımefendi.

- Dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı.

ASYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Asya ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Asya ismini koymak caizdir.