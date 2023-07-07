Asya şampiyonu Fatih Keleş'in hedefi Amerika. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nin aylık dergisinde yer alan röportajda; WBC Asya Kemeri’nin sahibi olan Trabzonlu Milli Boksör Fatih Keleş, Trabzonspor'un Dünya’da ve Avrupa’da başarılı temsilcilerinden olan ve son olarak Trabzon’da düzenlenen gecede Hindistanlı rakibi Sabari J’yi 7’nci raunt sonunda nakavt ederek, WBC Asya Kemeri’nin sahibi olan Trabzonlu Milli Boksör Fatih Keleş, TSYD Trabzon Şubesi’nin aylık yayın dergisine yaptığı açıklamada: Dünya Şampiyonası için çok büyük bir adım attıklarını ifade etti. Dünya sıralamasında ilk 100’e girdiğini ve 92’nci sırada olduğunu belirten Keleş, “Mutlaka en tepede olacağıma inanıyorum” dedi.

Hayatının dönüm noktalarından birinin evlilik olduğunun altını çizen başarılı boksör, “Lise yıllarımda oldukça haylaz bir öğrenciydim ama evlendikten sonra kendimi aileme ve sporuma adadım” dedi.

Keleş "Hayatımda önemli dönüm noktaları var. Evlilik bunlardan belki de en önemlisi.’’ diyerek, şöyle devam etti. ‘’Hem mutluluğu yakaladım, hem hayatım düzene girdi ve bu da beni başarıya götüren en temel faktörlerden biri oldu. Bir aile sahibi olunca olgunluk olarak da her şeyin farkına varabiliyorsunuz. Lise yıllarımda oldukça haylaz bir öğrenciydim ama evlendikten sonra kendimi sadece aileme ve sporuma adadım. Kötü alışkanlıklardan uzak durdum. Düzenli bir yaşam ve huzurlu bir yuva bana çok şeyler kazandırdı. Bu sayede de spor açısından kendimi oldukça iyi bir konumda buldum.

"ANNEM DE ALIŞMAYA BAŞLADI"

34 yaşındaki Fatih Keleş "Anladım ki sevenimiz çok. Her zaman yanımda oldular, destek verdiler. Tanımadığım insanlar bana karşı bir sempati kurdular. Benim ne zaman Trabzon’da maçım olsa beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Boksu çok seviyorum. İşimi severek yapıyorum. Daha önce boks ile arama çok soğukluk girmişti ama şimdi 1 ay idman yapmayınca özlüyorum. Geliyorum hemen idmanımı yapıyorum. Beni motive eden yeniden ayağa kaldıran Gökhan Kazaz ve Nazım Dalkıran’dır. Küçükken boksu hiç sevmezdim ancak daha sonra başarılar elde ettikçe sevmeye başladım. Ailem benim sporuma çok saygı duyuyor. Annem, babam, eşim, çocuklarım hepsi sporuma saygı duyuyor çünkü bu benim işim. Çocuklarım, ‘Babam yumruk yedi’ diye üzülüyor ama onlar da alışacak. Annem ilk başlarda benim maçlarıma gelemiyordu. Yavaş yavaş annem de alıştı.’’ dedi.

‘’Ben maç esnasından kendi kendimle konuşan biriyim’’ ifadesini de kullanan Keleş: "Kendimle konuşarak kendi kendimi maç esnasında motive ediyorum. Kendi evimde dövüşüyordum. Rakibimi izledikten sonra işi daha da sıkı tuttuk. Sparinglerde daha çok efor sarf ettim. Kondisyonumu en üst düzeye çekmeye çalıştım. Taraftarımızın önünde mücadele ediyordum kendi kendime ‘Aman Fatih, Aman Fatih’ diye diye rakibimin yumruklarını savurdum.

1906 kişi içerisinde dünya sıralamasında ilk 100’e girerek 92’nci sırada yer aldık. Dünya şampiyonası için teklif bekleyeceğiz. En büyük kemer için mücadelemi sürdüreceğim. Amerika’ya gidip Türk boksör olarak milli marşımızı okutmak istiyorum. Şu an bize Amerika’dan teklif gelene kadar bekleyeceğiz. Hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Sıralama olarak ne kadar yukarıya çıkarsak o kadar dikkat çekeriz" diye konuştu.



"WBC ASYA KEMERİ GURUR VERİCİ"

"WBC Asya Kemeri oldukça gurur verici bir kemer. Tüm Asya kıtasını kapsayan bir kemerin sahibi oldum" diyen keleş, sözlerini şöyle sürdürdü. "Üst düzey bir kemer. Bu kemeri almak benim için oldukça iyiydi. Hem sıralama açısından hem dikkat çekme açısından önemliydi. Dünya şampiyonluğu maçına çıkarız veya çıkmayız ancak bu kemerin sahibi olarak Amerika yolunda, Dünya kemeri yolunda büyük bir adım attık. Sıradaki hedefimiz Dünya şampiyonluğu kemeri olacak. Genç sporculara da tavsiyelerde bulunan Keleş, “Boks sporunu yapıyorsan bu işi severek yapacaksın. Ben odamda, ‘Allah’ım bana Avrupa derecesi nasip et.’ diye ağlarken Avrupa şampiyonu oldum. Genç sporcularımızın da bu sporu sevmesi lazım. Sporcularımızın kendilerine güvenmesi ve inanması gerekiyor. Kendine inanmayan sporcular maalesef başarı elde edemiyor. Bu işi sevmezsen inanmazsan yapamazsın. Gençlere önerim şu; boks sporunu eğer yapacaksalar inanarak, isteyerek, çok çalışarak ve de kendilerine güvenerek bu sporda ilerlemeleri gerekiyor. Maça çıktıkları zaman ‘Ben bu maçı alacağım’ demeleri gerekiyor.”



"Öğrencilere spor mu yoksa okul mu konusunda tercih yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben ikisini birlikte yürüttüm ve oldukça başarılı oldum’’ sözlerine de yer veren evli boksör: "Spor, öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran, toplumda iyi bir birey olarak yetişmesi sağlayan ve gelişimine de katkı sunan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Öğrencilerimizin, genç sporcularımızın eğitimlerine devam ederken bir diğer yandan da spor yapmaları sadece boks sporu değil hangi spor olursa olsun spor yapmaları kendi kişisel gelişimleri açısında olumlu olacaktır’’ dedi.



WBC Asya Kemeri sürecinin çok zorlu olduğunu vurgulayan Keleş: "Hazırlıklara Trabzon’da başladık. Bir süre sonra Gürcistan’a gittik. Gürcistan’da sparring bizim için önemliydi. Sparring yani antrenman maçlarına azami önem verdik. Orada 4 tane sparring yaptım, kondisyonumu artırdım. Gürcistan’da oldukça güzel hazırlandık ve tekrardan Trabzon’a döndük. Burada da 1 hafta boyunca ter idmanı yaptık, kilomuzu ayarladık. Bana rakibimi gösterdiklerinde sana bu rakibi alacağız dediklerinde rakibimin maçlarını izledim ve maçlarda ilk raunt ve son raunduna baktım. Gökhan Kazaz hocam bana sürekli rakibini izle diyordu. Rakibimi izlediğimde farklı bir stilde dövüştüğünü fark ettim’’ şeklindeki sözlerine de yer verdi.

"NAKAVT DURUMUNA DÜŞEBİLİRDİM"

Rakibini iyi incelediğini tekrar hatırlatan başarılı boksör: "Çok farklı yumruklar atıyor, oyunu soğutmaya çalışıyor, soğuttuktan sonra bir anda pres yapıyor. Rakibimi izleyince maçın zorlu geçeceğini anladım. Rakibimin daha sonra birkaç sefer maçını izledim. Önemli maçlarına baktım. Belli başlı yumrukları olduğunu gördüm. Bu yumruklarını benimsedim ve bu yumruklardan kaçınmam gerektiğini düşündüm. Maç başladı. Maçın başında müsabakanın zorlu geçeceğini anladım. İlk raunt rakibimi tarttım. İlk ve ikinci raundum güzel geçti. Oyun esnasında sağ direkten bir tane isabet aldım. O isabet sonrası epey silkelendim. Eğer ki o pozisyonda üzerime doğru gelseydi nakavt durumuna düşebilirdim. Raunt uzadıkça kondisyon bir yerden sonra düşmeye başladı. Sol kroşeyle rakibimi prese alınca nakavtla maçı kazandım. Ben daha önce hiçbir maçımda bu kadar sevinmedim. Bu maç çok zorlu geçti. Psikolojik olarak kendimi çok şartlandırmıştım. Sayı olarak önde götürüyorduk problem yoktu. Ben nakavt etmeseydim puanlama olarak gayet güzel gidiyorduk. Ama böyle bir maçı nakavtla almak benim duygularımı maç sonunda dışa vurmama neden oldu. Galip gelince inanın çok sevindim’’ şeklinde konuştu.

"2018’DEKİ MAÇ HAYALLERİMİ YIKTI"

Trabzon’da 3 defa boks gecesi düzenlendiğini bir kez daha anımsatan şampiyon, sözlerini şöyle tamamladı: "Son olarak gerçekleştirdiğimiz gece en iyisiydi. Taraftar, rakip, kemer anlamında en iyisiydi. 2018’de WBO Avrupa Kemeri maçında Trabzon’da gerçekleştirdiğimiz gecede Rus rakibim MaximChurbanov ile kafa çarpışması yaşamıştım. O kafa çarpışması tüm hayallerimizi yıktı. O maç oynanmamış sayılmıştı ve o maç bizi çok etkiledi. İyi hazırlanmıştık ancak o maçın berabere bitmesi, kafa kafaya çarpışmamız bizi mahvetti. O maçı kazanabilseydik sıralama olarak daha yukarılarda olacaktık, belki de WBO Dünya Kemeri maçına çıkabilecektik. Bizi bu maç çok geriye itti. 2019 yılında da toparlanma adına Avusturalya’da LiamParo ile karşı karşıya geldim. O maçta da IBF’nin Uluslararası Kemeri ile WBO Global Kemeri için mücadele edecektik. O maçta çok iyi mücadele etmiştim belki de en iyi maçlarımdan bir tanesiydi ancak saat farkı, 24 saat yol yorgunluğu, uyku problemleri konusunda sorun yaşadık. O maçta da puanla mağlup oldum. Beni kariyerimde geriye iten bu maçlar olmuştu."



Fatih Keleş, bu arada Trabzonlu sporseverleri heyecanlandıran bir gelişmeyi de aktardı. Keleş, Şubat 2024’te Trabzon’da yine bir boks gecesi planlandığını da açıkladı.