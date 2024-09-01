Trabzonspor'un acil ihtiyacını açıkladı

Süper Lig’de ikinci karşılaşmasına bu akşam çıkan Avrupa yaralısı Trabzonspor, dün resmen Abdullah Avcı ile yolları ayırırken, bir yandan da teknik adam konusunu çözmeye çalışıyor.

Eyüpspor önüne, yardımcı teknik adamlarından İhsan Derelioğlu ile çıkan Karadeniz ekibinin, Süper Lig tarihine karşılaştığı 64. farklı takım, İstanbul temsilcilerinden İkas Eyüpspor oldu.

Maç öncesi ısınan konuk ekipte Savic sakatlanınca, maç başlamadan yerini İngiliz oyuncu Lundstrama’a bıraktı.

Bordo mavililerde Hüseyin ve Nwakaeme’nin sakatlığı devam ederken; Visca’nın bu ikiyle son anda sakat diye eklenmesi, sürpriz oldu!

Bu maç öncesi Baniya’yı İtalya’ya, Trezeguet’i Katar’a, kiralık olarak gönderen Trabzonspor, Portekizli pivot santrafor Simon Banza’yı kiralık olarak, Avusturyalı Muhammed Cham’ı da bonservisiyle kadrosuna katmıştı.

Ligdeki ilk üç haftayı namağlup kapatan Eyüpspor cephesinde, Caner Erkin de olmak üzere üç oyuncusu sakatlar arasındaydı.

90 dakikanın ilk yarısında, bu akşam halen daha lige hazır hale gelmeyen, iki takım izledik. Aklımda kalan sadece şuydu; golsüz biten bu yarının son dakikasına girilirken, sağ çaprazda topla buluşan Saiz, meşin yuvarlağın dibine girerek aşırtma bir vuruş yaptı. Uğurcan’ın boyu 10 cm kısa olsaydı, top filelerdeydi ama Uğurcan müsaade etmedi. Adeta parmak uçlarıyla topu kornere çeldi.

İlk yarıda futbol adına zevksiz bir 45 dakika seyrederken, ikinci yarıda da birazcık hareket, birazcık varyasyon gördük. Tempo yoktu.

Türkiye’de futbolculara ödenen yüksek transfer ücretlerini, bir kez daha asla hak etmediklerini düşünüyorum asla!

İyi ki bu hafta milli maç arası var. İki haftalık zaman Trabzonspor’da görev alacak yeni teknik adama, biraz da olsa zaman kazandıracaktır. Çünkü; bordo- mavili bu takım, Süper Lig takımlarının çoğu gibi futbol, mutbol oynamıyor.

Karşılaşmanın son 30 dakikalık bölümüne girildiğinde, eflatun-sarılılarda Thiam’ın altı pas içindeki net pozisyonunu kurtaran, yine Uğurcan oldu.

Konuk ekibin ceza alanı içinde Şeşlar’ın, Mendy ile girdiği ikili mücadelede kendini yere atmasını önce penaltı olarak değerlendiren orta hakem Atila Karaoğlan, VAR’daki Özgür Yankaya’nın uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyerek penaltıyı haklı olarak iptal etti. Aldatıcı hareketten Şeşlar’ada sarı kartı yapıştırdı.

Ev sahibinin teknik patronu Arda Turan, bu doğru karara gülerek tepki verirken, ben de Arda Turan’a güldüm!

Karadeniz ekibinin bu maçlık teknik adamı İhsan Derelioğlu! Oyunun sonlarına doğru Enis Bardhi ve Poyraz Efe ikilisinin yanı sıra, yeni transfer Muhammed Cham’ı da son dakikada sahaya sürerek, üç puan için son hamlesini yaptı.

Trabzonspor’un sanırım şut atmayı evinde unuttuğu! Bu golsüz biten karşılaşmada, Trabzonspor ikinci deplasmanından da beraberlikle dönerken, uzatmaların sok dakikasında Eyüpspor lehine verdiği serbest atış kararını, hakem gözlemcisi raporuna negatif karar olarak, not düşmüştür sanırım!