Trabzonspor’da en fazla göreve çağrılan teknik adam bakın kimmiş?

Trabzonspor, kırmızı-beyaz renklerle Türkiye 2. Ligi’nde 1966-1967’de bir sezon mücadele etikten sonra, 1967-1968 sezonuyla birlikte renklerini koyu bordo - açık maviye çevirerek, liglerdeki mücadelesini bugüne kadar sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor.

Aradan geçen 58 yıl içerisinde ilk yabancı futbolcusu olan Rumen Reculen Koska 2. Lig’de, ikini yabancı oyuncusu yıllar sonra ise 1.Lig’deyken Alman Jürgen Groh olmuştu.

Takıma en son transfer edilen Kongolu santrafor Simon Banza ile 190. yabancı futbolcusuna imza attıran Trabzonspor’da bu zaman zarfında en son görev yapan Abdullah Mucit Avcı ile birlikte, resmi olarak bir maça çıkanlarda dahil, toplam 45 ayrı teknik direktör görev yaptı.

Karadeniz ekibinde görev alan 45 ayrı teknik adamın ortalama sürelerine bakıldığı zaman, 1 yıl 3 ay gibi kısa bir zaman gibi görev süreleri ortaya çıkarken, Trabzonspor Kulübü’nde teknik adam değişimi konusunda, sabırsızlığın ve istikrarın ne kadar zayıf olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Bugüne kadar 2. Lig dahil 9 şampiyonluk yaşayan ve bu şampiyonluklarda dahil olmak üzere toplam 34 resmi kupayı müzesine götüren Trabzonspor’un, ilk teknik adamı ise Trabzon’da sporun önemli ismi rahmetli Hayri Gür idi.

Bordo mavili kulüpte birden fazla görev alan teknik adamların sayısı:12

Bu isimlerde şu kişilerden oluşuyor: ikişer kez görev alanlar; Ahmet Özen, Hami Mandıralı, Ziya Doğan, Sadi Tekelioğlu, bir kez şampiyonluk yaşatan Abdullah Avcı, Bosna Hersekli Vahid Halilhodziç ve 13 yıl önce vefat eden Belçikalı Urbain Breams.

Üçer kez görev alanlar; İhsan Derelioğlu ve Ersun Yanal

Beşer kez görev alanlar ise; iki kez şampiyonluk gören rahmetli efsane teknik adam Özkan Sümer ve bu hafta başı yeniden görev alan ve Trabzonspor’a bir kez şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş.

En fazla göreve çağrılan isim ise tam 7 kez olmak üzere, dört kez şampiyonluk kupasını havaya kaldıran, rahmetli efsane isim Ahmet Suat Özyazıcı oldu.