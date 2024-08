Trabzonspor'da utanması gerekenleri açıkladı

UEFA Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne gelen Trabzonspor; bu kupada play-off’un ilk ayağındaki İsviçre deplasmanında, 0-0’lık skorun rövanş için çıktığı Paparapark’ta maç boyunca turu getirecek golü, özellikle ilk yarıda adeta iş olsun, torba dolsun görüntüsüyle aradı!

Orsic ve Enis Destan rövanşta da 11’de başlarken, sakat olan Nwakaeme ve Hüseyin ile statü gereği Umut Bozok, bu maç kadrosunda olmayanlardı.

FC St. Gallen1879 takımında ise üç oyuncu sakat oldukları için, Gallen’de kaldılar.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’den sonra bu gecede Beşiktaş ve Trabzonspor’da Avrupa’da gruplara kalmanın mücadelesini verdiler. Temmuz ve ağustos ayında, Trabzon’un tarihi hamamları gibi yoğun nemli ve sıcak olan tarihi çalınmış bu kentin, günlerdir biraz rüzgar, biraz serinlik ne olur, diye dilendiği hava durumu, bu 90 dakika da tribünlere arada birde olsa esinti öpücüğü yolladı.

Başlama düdüğüyle birlikte rakibine anlaşılmaz bir şekilde boyun eğen ev sahibi, Ağır Alman tankı Okay Yokuşlu’nun! yaptığı önemli pas hatalarıyla bu maçın ilkinde olduğu gibi rövanşında da yürekleri ağza getirdi. Bir orta saha oyuncusu her aldığı topla kendi ekseni etrafında 180 derece döner mi? Dikine hemen oynasana kardeşim. Bu dönüyor semazenler gibi!

Okay, Mendy, Ozan, Savic; dört tane ağır adam görüntüsü verdi. Koy rahmetli ninemi karşılarına sağlarından atsın sollarından geçsin.

Kendi çapında direnç gösteren küçük bir İsviçre takımı, disiplinini bozmadan defansını kalabalık tutup kontra toplarla çıkınca beklenen oldu. karşılaşmanın üçte birlik bölümün son dakikasında, yani 30. dakikada Isaac Schmidt ile golü buldu.

*

Bas bas ‘’santarafooor, santrafoooor…’’ diye bağıran, yalvaran Trabzonspor’un hücum hattı; hücumda da çoğalması gerekirken, orta sahadaki ağır, yavaş oyuncularıyla bunu yapamayınca St. Gallen’in ekmeğine yağla, bal sürdü.

Başkan Doğan’ın yerinde olsam, alınan transferlerin yarısını, resmi imkan olsa! aldığım paraya geri gönderir, tek bir pivot santrafor alırım. Geldiklerinden beri rezil oynayan, özellikle Okay, Savic, Ozan, Lunstram ve Barisic mangasının bi onbaşıları eksik!

Hücumda kendi sahasında süratle rakip sahaya inip çoğalamayan bordo- mavililerin, ilk 45 dakikada kaçırdığı tek net gol pozisyonu, Enis Destan’ın vurduğu kafa şutunu son anda gol çizgisinden çıkaran Ganalı kaleci Ati-Zigi’nin kurtardığıydı.

Alman teknik adam Maassen’in St. Gallen ekibi, az daha becerikli olsa ilk yarıyı bir değil üç farkla önde kapatırdı, kesin.

İsviçre’den gelen ‘Esmen’ lakaplı ekibin, yaklaşık iki yüze yakın yeşil-beyazlı taraftarları, takımlarını yalnız bırakmazken, Paparapark tribünlerini neredeyse dolduran bordo-mavili taraftarlar için, Trabzonspor’un bu rezil ve ruhsuz oynayan oyuncuları adına sanırım üzülmüşlerdir.

İlk 45 dakikanın kötülerinden Ozan ve Bardhi, yerlerini devre arasında Malheiro ve Cihan’a bırakarak 2. yarıya başladı, belki bir umut adına… Çünkü; sahadaki bu görüntü, Avcı’nın ekibinin golü çok zor bulur görüntüsüydü. Tek şans duran toptu bana göre, golde 52’de oradan geldi, köşe atışından. Kullanan Barisic, zor pozisyonda kayayı çakan ise Enis destan oldu. Bu takım, bu haliyle 90 değil 180 dakika oynasın gol atamaz.

*

24 milyon Euro değerindeki; St.Gallen, ikini yarıda karşısında farklı bir ev sahibi buldu. Devre arasında soyunma odasında zılgıtı yiyen, ilk yarının sahada orta şekerli kahvesini içerek oynayan 11’i, top oynamaya en azından gayret sarf etmeye başladı.

Beraberlik golünden sonra tedirgin maç seyreden taraftarlarını da arkasına alan Karadeniz ekibi, rakibine oranla birazcık daha iyi olan kondisyonunu öne çıkarmaya başlayınca, misafir takımı kendi evinden kovmaya başladı!

Normal sürede son 15 dakikaya girilirken, Orsic ve sakatlanan Enis Destan yerlerini Draguş ve Trezeguet’e bırakınca, ev sahibi 3. bölgede Gallen defansına basmaya başladı ama yeterli olmadı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşma uzatmalara gitti.

Beş oyuncusunu da 90 dakika bitene kadar değişen teknik adamlar Maassen ve Avcı ikilisinden Abdullah Hoca, uzatmaların ilk devresinin başında yorulan Visca’nın yerine ilk kez genç santrafor Poyraz Efe’yi sahaya sürdü.

Uzatmaların 2. devresinde, Trezeguet’in kullandığı serbest atışının kale direğin sağ üst köşesinden geri gelmesi, çok soğuk bir şaka gibiydi!

Direkten dönen bu top skoru yine değiştirmeyince, maç penaltı atışlarına kaldı.

Penaltı atışları öncesinde saha içinde kenetlenen Gallenli oyunculara bakarken, Trabzonsporlu oyuncuların isteksiz ve azimsiz ve de kenetlenmeyen yüzlerini görünce ‘Eyvah’ dedim.

94 milyon Euro kadro değerindeki bordo-mavililerde; gecenin en kötü ve formsuz isimlerinden Stefan Savic’in penaltısı da üst direkten geri gelince, St Gallen penaltılarda 5-4 önde bitirdi. Haliyle, Trabzonspor Avrupa’ya veda ederek, kendi ligine döndü. Trabzonspor’da bu gece forma giyenler, bu maç için gerçekten utanmalısınız.

Maçın kırılma anı ise Trezeguet’in serbest atışta, üst direk köşesinden dönen şutuydu.