Asya’daki yağışlar 350 can aldı

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, bölgede büyük hasara yol açmaya devam ediyor. AA muhabiri, geçen haftaki aşırı yağışların neden olduğu felaketlerin bilançosunu derledi.

Hindistan: Güney Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışlar, Kerala eyaletinde toprak kaymalarına yol açtı. 30 Temmuz'daki heyelanlarda 289 kişi hayatını kaybetti, 220'den fazla kişi ise kayboldu. Kurtarma çalışmaları sürerken, 8 bin 300'den fazla kişi yardım kamplarına tahliye edildi. Heyelanlar sonucu yıkılan bir köprünün ardından Hindistan ordusu geçici köprü inşasına başladı ve 1500 asker bölgeye konuşlandırıldı. Yetkililer, Kerala'nın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük doğal afetlerden biriyle mücadele ettiğini belirtiyor.

Çin: Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan Gaemi Tayfunu'nun getirdiği şiddetli yağışlar, Zışing kentinde 30 kişinin ölümüne ve 35 kişinin kaybolmasına neden oldu. Tayfundan etkilenen Zışing kentinde elektrik kesintileri ve haberleşme sorunları yaşanmıştı, ancak yetkililer bu sorunların çözüldüğünü ve kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore: Kuzey Kore'de meydana gelen yoğun yağışlar, Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin su seviyesinin tehlike sınırını aşmasına yol açtı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Sinuiju'da nehrin taşması sonucu mahsur kalan 5 binden fazla kişinin kurtarılması için botlar ve askeri helikopterlerle müdahale edilmesini talep etti. Sel felaketinde can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Sinuiju'daki sel ve yağışlar nedeniyle ölen veya kaybolanların sayısının bini aştığını tahmin ettiklerini açıkladı. Güney Kore Kızılhaç Derneği, Kuzey Kore'ye insani yardım göndermeyi teklif etti.

Pakistan: Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Sel nedeniyle 35 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Pakistan Meteoroloji Departmanı, 6 Ağustos'a kadar ülke genelinde sağanak ve sel uyarısında bulundu. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu, yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.