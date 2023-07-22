At arabalı hırsızlar inşaatçıların kabusu oldu

İnşaatçıların başı at arabalı hırsızlarla belada...İstanbul Sultangazi'de inşaatlara dadanan 5 kadın müteahhitleri bıktırdı.

At arabalı hırsızlar inşaatçıların kabusu oldu

Sultangazi'de at arabalı hırsızlar, ilçedeki inşaatlara dadandı. Atlarına binip sokak sokak gezen hırsızlar, bir inşaattan malzeme çalarken cep telefonu kamarasıyla görüntülendiler, bir başka inşaattan ise malzeme çalmaya kalkıştıkları sırada, mahalle sakinlerinin fark etmesi üzerine olay yerinden ayrıldılar.
Sultangazi'de son günlerde inşaatlara dadanan at arabalı beş kadın, inşaatçıların kabusu oldu. Atlarına binip sokak sokak gezen hırsızlar, sabah 06.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat alanına geldi. İnşaata giren beş kadın, inşaat çalışmasında kullanılan tahtaları at arabasına yükledi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çaldıkları inşaat malzemesini at arabasına yükleyen kadınların rahatlıkları dikkat çekti.
Aynı kadınlar ertesi gün saat 05.45 sıralarında, 50. Yıl Mahallesi'nde inşaat çalışması devam eden sokağa gelerek, bir süre etrafta dolandı. İnşaattın gece bekçisi Neytullah Bakır, sabah namazını kılmak için camiye gittiği sırada inşaata girmeye çalışan 5 kadın, kendilerini görüntüleyen mahalle sakinlerini fark ederek at arabalarıyla olay yerinden uzaklaştı.
İnşaatın gece bekçisi Neytullah Bakır, "Sabah namazını kılmak için camiye gittim. Namazı kılıp, dışarı çıktım. Müteahhit beni arayarak, inşaat alanına hırsızların geldiğini, kereste çaldığını söyledi" dedi. Mahalle sakinlerinden Muhittin Danış ise, "Sabah hırsızlar inşaat alanına geliyor. Demirleri çalmaya kalkışmışlar. Bir komşumuz bunları cep telefonu ile çekince kaçıp gitmişler" diye konuştu.

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