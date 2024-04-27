Kahve keyfi yaparken dalgalar yüzünden sırılsıklam oldular

İstanbul'un deniz kenarındaki bölgelerinden birinde, hava koşullarının etkisiyle yükselen dalgalardan dolayı deniz kenarındaki insanlar sürpriz bir durumla karşılaştı. Kıyıya vuran dalgalar nedeniyle beklenmedik bir şekilde ıslanan insanlar, o anları kaydeden bir vatandaşın videosuyla gündeme geldi.

Bu tür doğa olaylarının etkisiyle yaşanan sürpriz anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırabiliyor. İstanbul'da yaşanan bu olay da, doğanın insanlar üzerindeki etkileyici ve bazen de beklenmedik gücünü gözler önüne serdi.