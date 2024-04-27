Rıdvan Dilmen acı haberi verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen acı haberi verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında sakatlanan İsmail Yüksek için Rıdvan Dilmen'den flaş bir tahmin gledi.

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler 89 puana ulaşarak Galatasaray ile puan farkını 4’e indirdi.

whatsapp-image-2024-04-27-at-19-59-18-001.jpeg

Karşılaşmanın ardından ekran başına geçen ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ridvan-dilmen-canli-yayinda-cilgina-dondu-8ojz.webp

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları:

"HAKSIZLIK YAPILIYOR"

"Livakovic’e haksızlık yapılıyor bence gayet iyi oynuyor. Biraz duygusal bir oyuncu seneye daha da iyi olacaktır"

"KIRMIZI KART DOĞRU KARAR"

"Yabancı VAR mucize oluşturmuyor ama her şeyi 'tak tak' gösteriyor, kimsenin kafasında soru işareti kalmıyor. El var ama öncesinde ofsayt var, kırmızı kart doğru karar. Bunları hemen gösterdi"

"GOL PASI İNANILMAZ"

"Fred'in gol pası inanılmaz, bir inanılmaz da Tadic'in göğüs pasıyla yaptığı asist. Tadic'in iyi oyunu Ferdi'yi de hareketlendirdi"

"KIRIK OLABİLİR"

"İsmail'in ayak tarak kısmında çatlak, kırık olabilir. Kolay kolay oyundan çıkacak bir oyuncu değil. Mert Hakan hazır olmadığı için mecburen böyle bir değişiklik yaptı hoca"

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak
Beşiktaşlılar merak ediyordu. Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı
Ersun Yanal pandoranın kutusunu açtı
Bade İşçil'den Fenerbahçe itirafı. Maç günleri yaptığı totem 'pes' dedirtti
Mert Hakan'ın paylaşımı olay yarattı. 'Köpek gibi korkuyorsunuz' dedi ortalık karıştı
Büyükekşi kazandı Ali Koç pes etmedi
İsmail Kartal soyunma odasında ne söyledi? Batshuayi tek tek açıkladı
İsmail Kartal soyunma odasında ne söyledi? Batshuayi tek tek açıkladı
İsmail Kartal kara haberi verdi. 'Çok üzgünüz' diyerek açıkladı
İrfan Can Kahveci: Bakacağız
Tadic'ten Galatasaray taraftarını mest eden itiraf
Beşiktaş'ta büyük fiyasko. Taraftar isyan etti
Beşiktaş'ı yakan ismi açıkladı
Son Haberler
İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Dervişoğlu. “Erdoğan tebrik için aradı” Gündem
İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Dervişoğlu. “Erdoğan tebrik için aradı”
Görüntüler Türkiye'den değil! Sepetle tankerin arkasında yolculuk yaptı Video
Görüntüler Türkiye'den değil! Sepetle tankerin arkasında yolculuk yaptı
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak Spor
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak
Seyir halindeyken sanal bahis oynayan dolmuş şoförüne tepki yağdı Video
Seyir halindeyken sanal bahis oynayan dolmuş şoförüne tepki yağdı
İzmir’de tekstil deposunda yangın Yerel Haberler
İzmir’de tekstil deposunda yangın
Dizel araçlara yasak kararı. Yıllardır konuşulan yasakta tarih belli oldu Ekonomi
Dizel araçlara yasak kararı. Yıllardır konuşulan yasakta tarih belli oldu
Kimsenin trafik kurallarına uymadığı yol tartışma konusu oldu Video
Kimsenin trafik kurallarına uymadığı yol tartışma konusu oldu