Rıdvan Dilmen acı haberi verdi

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler 89 puana ulaşarak Galatasaray ile puan farkını 4’e indirdi.

Karşılaşmanın ardından ekran başına geçen ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları:

"HAKSIZLIK YAPILIYOR"

"Livakovic’e haksızlık yapılıyor bence gayet iyi oynuyor. Biraz duygusal bir oyuncu seneye daha da iyi olacaktır"

"KIRMIZI KART DOĞRU KARAR"

"Yabancı VAR mucize oluşturmuyor ama her şeyi 'tak tak' gösteriyor, kimsenin kafasında soru işareti kalmıyor. El var ama öncesinde ofsayt var, kırmızı kart doğru karar. Bunları hemen gösterdi"

"GOL PASI İNANILMAZ"

"Fred'in gol pası inanılmaz, bir inanılmaz da Tadic'in göğüs pasıyla yaptığı asist. Tadic'in iyi oyunu Ferdi'yi de hareketlendirdi"

"KIRIK OLABİLİR"

"İsmail'in ayak tarak kısmında çatlak, kırık olabilir. Kolay kolay oyundan çıkacak bir oyuncu değil. Mert Hakan hazır olmadığı için mecburen böyle bir değişiklik yaptı hoca"