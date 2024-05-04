At suratlı kadın görenleri şaşırttı ve korkuttu

Sena Özkan
At suratlı kadın görenleri şaşırttı ve korkuttu
Yüzünün ata benzemesi için çok sayıda ameliyat geçirdiği iddia edilen Stella, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir görüntü, Stella isimli kadının yüzündeki şaşırtıcı değişim oldu. İddialara göre, Stella çok sayıda estetik ameliyat geçirerek yüzünü ata benzetecek şekilde değiştirmeye çalıştı. Bu değişim, birçok sosyal medya kullanıcısını şaşkına çevirdi ve tartışmaları beraberinde getirdi.

Stella'nın yüzündeki değişimin doğallığı konusunda şüpheler bulunanlar, yüzüne plastik makyaj yaptığını iddia etti. Diğer yandan, Stella'nın estetik operasyon geçirdiğini düşünenler ise görüntüsünün korkunç olduğunu ve psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

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Estetik bağımlılığı olarak tanımlanan bu durum, bireylerin sürekli olarak dış görünüşleriyle ilgili değişiklik yapma isteğini ifade ediyor. Estetik bağımlılığı genellikle özgüven eksikliği, düşük benlik algısı veya toplumsal baskılar gibi unsurlardan kaynaklanıyor.

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Stella'nın durumu, estetik müdahalelerin sınırlarını ve psikolojik etkilerini bir kez daha gündeme getirirken, sosyal medyada da geniş bir tartışma başlattı. Estetik operasyonların sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik açıdan da değerlendirilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanmış oldu.

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