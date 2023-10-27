Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilk hasadı yapılan ve sofralarımızın vazgeçilmezi meyvenin hasadı yapıldı. Ata Sarı ilk hasatta 35 TL'den satılırken, son hasatdta kilosu fiya 15 TL'ye kadar geriledi.

KAYNAK: AA
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 1
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 2

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadı yapılan üzüm çevre illerde sofralara ulaştırılıyor.

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 3

Meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede "Sinan bey karası", "Trakya ilkeren", "michele palieri", "alphonse lavellee", "kartal", "Yalova incisi", "victoria", "ata sarısı", "red globe", "müşküle" ve "Değirmendere karası" türlerinde üzüm yetiştiriliyor.

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 4

İlçede 25 bin dekar alanda üzüm yetiştiren çiftçilerin hasat mesaisi devam ediyor.

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 5

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, bu sene üzüm hasadının iyi başladığını, son günlerde fiyatlarda düşüş yaşandığını söyledi.

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 6

Bölgede yetiştirilen üzümlerin İstanbul başta olmak üzere Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki illere gönderildiğini anlatan Ulukaya, "Üzüm fiyatlarımızdan üreticilerimiz bu yıl oldukça memnun ama rekoltede biraz sıkıntımız var.

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 7

Baharda yaşanan don ve aşırı yağmurlar nedeniyle üzümler hastalığa yakalandı. 25 bin dekar alanda yıllık 45 bin ton civarında üzüm yetiştirmekteyiz." dedi.

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 8

Üzümde ilk hasadın temmuzun son haftalarında başladığını, hava şartlarına göre aralık ayının başına kadar devam ettiğini aktaran Ulukaya, şunları kaydetti:

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 9

"İlk hasat başladığında 30-35 lira olan üzümün kilogram fiyatı 15-16 liraya kadar geriledi. Bu sene çiftçimizin yüzü güldü diyebiliriz. Üzüm yetiştiren çiftçilerimiz gerçekten bu sene memnun, fiyatlarımız iyi.

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 10

Kilogramı ortalama 25 lira civarında gitti. Pamukova'ya 'küçük Çukurova' diyebiliriz. Şu anda hemen hemen her şey yetişmeye başladı. Son yıllarda bahçelerimizde limon, mandalina da yetiştirmeye başladık."

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 11

Tüccar Sabahattin Akçelik de bu yıl sezonun hızlı başladığını ancak şu an piyasanın durgun olduğunu dile getirerek, "Rekolte düşük, fiyatlar iyi başladı ama şu an düşük.

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 12
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 13

Üretici memnun. Ancak toptan alana, 20-25 liradan aldığı üzüm şu an 15-20 lira. Yani bu sene biraz zahmet çeker ama üretici memnun." ifadelerini kullandı.

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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 14
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 15
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 16
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 17
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 18
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 19
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 20
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 21
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Ata Sarısı'nı don, yağış ve hastalık vurdu. İlk hasatta kilosu 35 liraydı, son hasatta 15 TL'ye düştü 22
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