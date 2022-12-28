Merih Demiral'a hırsızlık şoku

Atalanta forması giyen ve tatil için Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın evi soyuldu. Oyuncunun ailesi İtalya'ya dönmedi.

Calciomercatoit'in haberine göre; Atalanta futbolcularına verilen Noel izninde ailesiyle Türkiye'ye gelen Atalanta futbolcu Merih Demiral'ın evine hırsızlar girdi.

Oyuncuyu öncesinde takip eden hırsızlar Merih Demiral'ın evde olmayışından yararlandı. Futbolcu'yu takip eden hırsızlar Merih'in Türkiye'ye gitmesiyle akşam geç saatlerde futbolcunun evine girdi.

Evinin camlarını ve kapılarını kıran hırsızlar futbolcunun ve eşinin çok değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını çaldı. İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.

DEVRE ARASI AYRILABİLİR

Aynı haberde ayrıca Merih Demiral'ın çok önemli talipleri olduğu ve devre arasında Atalanta'dan ayrılabileceği iddia edildi. Atalanta formasıyla iyi bir sezon geçiren milli futbolcuyla Manchester United ve Atletico Madrid'in ilgilendiği iddia edildi.

Geçen sezon Atalanta formasıyla 42 maça çıkan Merih Demiral 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon ise 13 maçta oynayan milli futbolcu 1 gol atmayı başardı.