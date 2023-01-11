﻿200 bin liralık kablo çalmışlardı

Kablo hırsızlığı, Sakarya'da meydana geldi. Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi yaklaşık 200 bin lira değerinde kablo çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar çerçevesinde ekipler, E.B., A.Y. ve A.Ü. isimli şüphelilerin olaya karıştığını tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. tutuklanırken çalınan kablolar geri teslim edildi. (İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.