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200 bin liralık kablo çalmışlardı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 şüpheli, yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi’nden yaklaşık 200 bin lira değerinde kablo çaldı. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken, çalınan kablolar komplekse teslim edildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 00:24
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Sakaryada spor kompleksinden 200 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli yakalandı

200 bin liralık kablo çalmışlardı
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Kablo hırsızlığı, Sakarya'da meydana geldi. Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi yaklaşık 200 bin lira değerinde kablo çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler, E.B., A.Y. ve A.Ü. isimli şüphelilerin olaya karıştığını tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. tutuklanırken çalınan kablolar geri teslim edildi. (İHA)

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