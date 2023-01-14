14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 02:56
Takip Et

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
+
Aa
-

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Bekir Yümnü ile Çorum İl Müdürü Yahya Çoban görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emrah Aytekin, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına Metehan Özcan, iş başmüfettişliklerine de Zeynep Akyürek Orman, Gözde Begüm Akyol ve Safa Kızıl atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda açık bulunan başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine Oğuzhan Tekin, Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine de Uzman Doktor Gamze Baş'ın ataması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ile Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol ve Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç görevden alındı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir atandı.

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hikmet Şişecioğlu, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Faruk Çelik, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Melih Melik Kara, Çorum Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Cemal İbrahim Yalçın'ın atamaları gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de Miraç Sünnetçi getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliğe ise Murat Yıldız atandı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
1
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
2
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
3
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
4
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
5
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
6
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Akit'ten kovulan Özmen ifşalara başladı. 'İdam edilmeli' dediği için Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
7
﻿Akit'ten kovulan Özmen ifşalara başladı. 'İdam edilmeli' dediği için Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
﻿Akit'ten kovulan Özmen ifşalara başladı. 'İdam edilmeli' dediği için Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
﻿Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
﻿Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
﻿Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
﻿Sivas'ta içme suyu hattı patladı, cadde ve sokakları su bastı
﻿Sivas'ta içme suyu hattı patladı, cadde ve sokakları su bastı
﻿Sivas'ta içme suyu hattı patladı, cadde ve sokakları su bastı
﻿Ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta paniği
﻿Ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta paniği
﻿Ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta paniği
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.