Ataması yapılmayan öğretmen çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti

Ataması yapılmadığı için boyacılık yapan 50 yaşındaki İngilizce öğretmeni Orhan Çelik, çalıştığı inşaatın 22. katından yük asansörü ile birlikte düşerek hayatını kaybetti.

Ataması yapılmayan öğretmen çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı inşaatın 22. katından yük asansörü ile birlikte düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde bulunan 27 katlı bir site inşaatında meydana geldi.

Ataması yapılmayan, daha önce de özel okulda çalışan, işsiz kalınca inşaatlarda boyacılık yaptığı belirtilen 50 yaşındaki İngilizce öğretmeni Orhan Çelik, 27 katlı inşaatın 22. katının dış kısmında çalışırken yük asansörü ile birlikte düştü.

Bu sırada yük asansöründe bulunan işçilerden 38 yaşındaki Şaban Koç ise kendini son anda balkona attı. Balkonun kenarından tutarak ayakları boşlukta askıda kalan Koç, diğer işçiler tarafından kurtarıldı.

22. kattan asansörle birlikte yere düşen 1 çocuk babası Orhan Çelik ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Orhan Çelik’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan Şaban Koç ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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