Ataşehir’de 2 katlı ev alev alev yandı

Ataşehir’in Mustafa Kemal Mahallesi 3058 sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evde saat 10.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve alevler hem daireye hem de yanında bulunan tek katlı eve sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede söndürdü.

Yangın sebebiyle evin kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polisin, yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.