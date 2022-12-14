Ataşehir'de eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi

(AA) - Emin Semih U, tartışma sırasında daireyi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen Emin Semih U. ile onu kurtarmak için daireye giren komşusu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
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