Ataşehir'de feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ataşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Ataşehir'de feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de D100 karayolunda seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, İçerenköy mevkisinde motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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