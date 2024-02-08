Ataşehir'de minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü yakalandı

Olay, 1 Şubat Perşembe günü Küçükbakkalköy Mahallesi 'nde meydana gelen olayda, Otomobiliyle ilerleyen bir şahıs, daha önce el kaldırdığı halde kendisini minibüse almadığını iddia ettiği Dudullu-Bostancı hattında çalışan minibüs şoförü Ş.B'nin kullandığı minibüsün önünü kesti.

Minibüs şoförüne kendisini gördüğü halde neden durmadığını soran sürücü, yaşanan konuşmanın ardından otomobiline binerek yoluna devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI ARDINDAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri otomobil sürücüsünün İ.Ö olduğunu belirledi. Sürücü, Kayışdağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Sürücü hakkında hakaret-kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme-ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.