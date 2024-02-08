Ataşehir'de minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü yakalandı

Kaynak: DHA
Ataşehir'de minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü yakalandı
Ataşehir'de el kaldırdığı halde kendisini almadığını iddia ettiği minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Şubat Perşembe günü Küçükbakkalköy Mahallesi 'nde meydana gelen olayda, Otomobiliyle ilerleyen bir şahıs, daha önce el kaldırdığı halde kendisini minibüse almadığını iddia ettiği Dudullu-Bostancı hattında çalışan minibüs şoförü Ş.B'nin kullandığı minibüsün önünü kesti.

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Minibüs şoförüne kendisini gördüğü halde neden durmadığını soran sürücü, yaşanan konuşmanın ardından otomobiline binerek yoluna devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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GÖZALTINA ALINDI ARDINDAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri otomobil sürücüsünün İ.Ö olduğunu belirledi. Sürücü, Kayışdağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Sürücü hakkında hakaret-kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme-ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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