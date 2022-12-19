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Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı

 Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 20:22
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Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı

Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
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(DHA) - Yangın, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Halk Caddesi TEM Otoyolu alt geçidinde seyir halinde olan servis minibüsünde çıktı.

Kullandığı 34 LER 901 plakalı servis minibüsünden dumanlar çıktığını gören şoför, aracını sağda durdurdu.

Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonuç vermezken, alevler tüm minibüsü sardı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

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