Ataşehir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle fabrikanın dış cephesi otomobilin üzerine düştü

Ataşehir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir fabrikanın dış cephesi park halindeki otomobilin üzerine uçtu. Otomobilin üzerine düşen parçalar itfaiye ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Ataşehir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle fabrikanın dış cephesi otomobilin üzerine düştü

Olay, 20.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şiddetli rüzgarın etkisiyle fabrikanın dış cephesi park halinde bulunan 34 EOU 372 plakalı otomobilin üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin üzerine düşen parçalar, fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken otomobilde hasar meydana geldi. Yaşananları anlatan Cihat Zengin, "Biz de bilmiyoruz, komşularımız cephenin ön tarafa geldiğini söylediler. Bizde geldik bunu gördük. Şimdi kaldırmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimal yağmur ve rüzgârın etkisiyle oldu. Rüzgârdan dolayı ön taraftaki cephe atmış. Araç park halindeydi. Şu an şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece maddi hasarımız var, herhangi bir can zarar görmedi" dedi.

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atasehir039de-siddetli-ruzgarin-etkisiyle-fabrikanin-dis-cephesi-otomobilin-uzerine-dustu-6358-dhaphoto3.jpg

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