Atatürk büstüne bir saldırı daha! Vatandaşlar saldırganı böyle durdurdu

Kırklareli Pınarhisar'da bu akşam, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın tarafından Atatürk Büstü'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

Olay büyük bir tepki topladı ve Belediye Başkanı İhsan Talay konuyla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Talay, açıklamasında şunları belirtti: "İlçemiz Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline yönelik akli dengesi yerinde olmayan bir kadın tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür saygısız eylemler, milletimizin ortak değerlerine ve milli birliğimize yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmektedir.

Toplumun tüm kesimlerinin bu olayı kınaması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kanaatindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları, milletimizin ortak mirası olarak her zaman yaşatılacak ve bu tür provokasyonlar amacına ulaşamayacaktır."

Saldırganın kimliği, emniyet güçlerinin yürüttüğü işlemler tamamlandıktan sonra açıklanacak.

Kırklareli Valiliği'nin Pınarhisar ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan bir kişi hakkında hukuki süreci başlattığı bildirildi.