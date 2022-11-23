23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atatürk büstüne zarar veren Tarık Bilen tutuklandı

Atatürk büstüne zarar veren Tarık Bilen tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, okul bahçesindeki Atatürk büstünü kıran Tarık Bilen, tutuklandı. Bilen'in savcılıkta verdiği ifadesi ise tepki çekti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 18:58
Takip Et

Atatürk büstüne zarar veren Tarık Bilen tutuklandı

Atatürk büstüne zarar veren Tarık Bilen tutuklandı
+
Aa
-

Olay, önceki gece Kanal Mahallesi’ndeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü boyun kısmından kırdı.

POLİSE BİLDİRİLDİ

Baş kısmına da hasar verildiği görülen büst, olay yerinde bırakıldı. Görevliler, sabah gelip büstü görünce durumu polise bildirdi.

İhbarla okula gelen ekipler, kamera görüntülerini inceledi. Büstün yerine yenisi konulurken, polis de inceleme için diğer parçaları emniyete götürdü.

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada; nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alınması, görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verildi. İncelemeler sonucu büstü Tarık Bilen’in kırdığı belirlendi. Bilen, yakalanıp, gözaltına alındı.

İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık Bilen’in, savcılıktaki ifadesinde, “Önce büstle dertleştim. Daha sonra hoşuma gitmedi, kırdım” dediği belirtildi.

İfadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tarık Bilen, ‘Atatürk aleyhine işlenen suçlar’ kapsamında tutuklandı. (DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
3
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
4
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
6
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
7
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Bursa-İstanbul arası yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul arası yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul arası yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi
﻿Meral Akşener, Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile görüştü
﻿Meral Akşener, Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile görüştü
﻿Meral Akşener, Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile görüştü
﻿İsrail Avrupa Birliği'ni dehşete düşürdü
﻿İsrail Avrupa Birliği'ni dehşete düşürdü
﻿İsrail Avrupa Birliği'ni dehşete düşürdü
﻿Sağlık Bakanı Koca Düzce depreminde yaralananların son durumunu açıkladı
﻿Sağlık Bakanı Koca Düzce depreminde yaralananların son durumunu açıkladı
﻿Sağlık Bakanı Koca Düzce depreminde yaralananların son durumunu açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.