Atatürk büstüne zarar veren Tarık Bilen tutuklandı

Olay, önceki gece Kanal Mahallesi’ndeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü boyun kısmından kırdı.

POLİSE BİLDİRİLDİ

Baş kısmına da hasar verildiği görülen büst, olay yerinde bırakıldı. Görevliler, sabah gelip büstü görünce durumu polise bildirdi.

İhbarla okula gelen ekipler, kamera görüntülerini inceledi. Büstün yerine yenisi konulurken, polis de inceleme için diğer parçaları emniyete götürdü.

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada; nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alınması, görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verildi. İncelemeler sonucu büstü Tarık Bilen’in kırdığı belirlendi. Bilen, yakalanıp, gözaltına alındı.

İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık Bilen’in, savcılıktaki ifadesinde, “Önce büstle dertleştim. Daha sonra hoşuma gitmedi, kırdım” dediği belirtildi.

İfadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tarık Bilen, ‘Atatürk aleyhine işlenen suçlar’ kapsamında tutuklandı. (DHA)