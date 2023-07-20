Atatürk Çanakkale’den çekilip Samsun’a gidince savaşı kaybettik. Atatürk Diyanet’i kurmadı. bu lafları ettiler

Vallahi de billahi de bu gence bunu öğretmişler. Cehaletin vücut bulmuş hali. Sokak röportajında Diyanet'i Atatürk'ün kurduğuna inanmayan gencin Atatürk'le ilgili sözleri pes dedirtti.

Atatürk Çanakkale’den çekilip Samsun’a gidince savaşı kaybettik. Atatürk Diyanet’i kurmadı. bu lafları ettiler

Editör: Özlem Kıral

Sokak kedisi adlı sokak röportajında bir gencin sözleri pes dedirtti. Diyanet İşlerini kimin kurduğu sorusuna cevap veren genç, Diyanet’i Atatürk’ün kurduğuna inanmadığını söyledi.

Soru karşısında ayrıca Atatürk ile ilgili şok ifadelerde bulundu.

Genç açıklamasında “Atatürk’ün Çanakkale’den çekilip, Samsun’a çıkması savaşı kaybettirdi.” dedi.

DİYANET'İ ATATÜRK KURMADI

Videodaki genç, "Mustafa Kemal Atatürk diyorsunuz ama ben böyle bir şeye inanmıyorum. Tarih kitaplarını araştırdıktan sonra böyle bir şeyin mümkün olmadığını ispatlayabilirim de yani. Kendi tarih kitaplarımızda değil yabancı tarih kitaplarında yazıyor." diyor.

"Yabancı tarih kitaplarında Diyanet'i kim kurduğu söyleniyor” diye soran muhabire genç söyle diyor:

Söylemiyor, orasını bilmiyorum ama Atatürk’ün kurduğuna inanmıyorum. Türkiye için hiçbir şey yaptığına inanmıyorum. Adam din karşıtı”

Gencin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

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DİYANET’İ ATATÜRK KURDU

Diyanet, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 429 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir teşkilat olarak kuruldu. Diyanet, 1924 yılında, Cumhuriyet'in ilanından beş ay sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. 9 Temmuz 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

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