Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'na yapay zekayla İzmir Marşı okuttular. "Keşke Yunan kazansaydı" demişti

Editör: Ersoy ÖZDEM

Atatürk'e düşmanlığı ile bilinen, Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" sözleriyle tanınan Kadir Mısıroğlu’nun sosyal medyada yayılan ses kaydı gündeme bomba gibi düştü.

Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sözleri tepki toplayan ve 2019'da 86 yaşında hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu'nun sesini yapay zekaya aktaran bir sosyal medya kullanıcısı, Mısıroğlu'na İzmir Marşı'nı okuttu.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu ses kaydına tepki gösterirken, "Marşa ihanet edilmiş, keşke Mısırlıoğlu'na bu marş okutulmasaydı" derken kimi ise esprili bir dille "Rahmetli keşke yaşasaydı da dinleseydi çok güzel söylemiş" dedi.