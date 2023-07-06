Atatürk düşmanı imam şimdi de ünlü komedyeni hedef aldı. Ne yaptı etti konuyu Atatürk'e bağladı

Kendisinin imam olduğunu ifade eden İbrahim Halil Konakçı, Doğu Demirkol'un oynadığı Doğu adlı dizide sahabe isimleriyle ilgili bölümünü hedef aldı.

Atatürk düşmanı imam şimdi de ünlü komedyeni hedef aldı. Ne yaptı etti konuyu Atatürk'e bağladı

Başrollerini Doğu Demirkol, Evliya Aykan, Ege Kökenli, Banu Fotocan ve Afra Karagöz'ün üstlendiği BluTV'de yayınlanan Doğu dizisinin bir sahnesi hakkındaki tartışmalar sürüyor.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'a sahabe adlarıyla dalga geçtiği öne sürülerek tepki gösterilirken, kendisini imam olarak tanıtan ve ilginç çıkışlarıyla tanınan İbrahim Halil Konakçı da Demirkol için "Şebekler, bunların İslam'la alakası yok. Kitapsız, imansız" dedi.

Konakçı hakaretlerinin ardından "Sıkıyorsa Mustafa Kemal ile böyle alay edin" ifadesini kullandı.

Sözkonusu sahnede Doğu Demirkol'un canlandırdığı karakter "Ebu Huzeyfe! Ya Eba Eyyub el-Ensari! Ehl-i Beyt Junior. Dikkatli ol, toparlanan Kur'an-ı Kerim'in bi' kısmı burada ha" sözleri tartıuşma yaratmıştı.

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