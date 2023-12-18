Atatürk filminden rekor! Büyük beğeni almıştı

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini konu alan ‘Atatürk 1881-1919’ filmi, seyirciden tam not almıştı.

BOX Office Türkiye'de yer alan habere göre, Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı film, tüm zamanların en çok izlenen 100 filmi arasına girmeyi başardı.

Toplamda 1 milyon 577 bin 924 seyirciye ulaşan film, açılışını 269 bin 113 seyirciyle gerçekleştirdi. Film, 2023 yılında bu listeye adını yazdıran üçüncü yapım oldu.

BEŞİNCİ HAFTASINDA 1,5 MİLYON SINIRINI AŞTI

Filmin birinci kısmı, ikinci hafta sonunda salon sayısı yüzde 25 oranında azalmasına rağmen gişesini yüzde 4 oranında artırdı.

İkinci haftasının sonunda 1 milyon seyirciye ulaşan film beşinci haftasında 1,5 milyon sınırını aştı.

OYUNCU KADROSU

Aras Bulut İynemli

Songül Öden

Sarp Akkaya

Esra Bilgiç

Mehmet Günsür

Celile Toyon

Darko Perić

Oğulcan Arman Uslu

Alican Barlas

Berk Cankat

Meriç Özkaya

Cahit Gök

Sahra Şaş

Bertan Asllani

Beran Kotan

Doğaç Yıldız

Şehsuvar Aktaş

Hamdi Alkan

Lidija Kordić

Predrag Bjelac

John James

Emre Mete Sönmez

Emre Yetim

Devrim Özder Akın

Bülent Polat

Atakan Yarımdünya

Alpay Kemal Atalan

Sinan Arslan

ATATÜRK 1881-1919 FİLMİ

Atatürk, Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen, Saner Ayar ve Cengiz Çağatay'ın yönetici yapımcılığını yaptığı 2023 çıkışlı Türk tarihî dönem dramasıdır. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı yapımda Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik hayatından bir kesit anlatılmaktadır.

Disney+ dizisi olarak yayımlanması beklenen proje daha sonra iki filme dönüştürüldü ve ilki Atatürk 1881 - 1919 başlığı ile 29 Ekim 2023 tarihinde FOX kanalında gösterildikten sonra 3 Kasım'da Türkiye'de sinemalarda gösterime girdi.

Filmin ikinci kısmı ise 5 Ocak 2024 tarihinde seyirciyle buluşacak.