Atatürk film ekibine Los Angeles’ta saldırı: 600-700 kişilik grup tarafından linç edilmek istendik

Disney Plus, “Atatürk” dizisini son anda iptal edince yapım film olarak vizyona girdi.

İki filmden oluşan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı, “Atatürk 1881-1919” filminin ikincisi dün izleyicilerle buluştu.

Önceki gün yapılan basın toplantısında konuşan filmin yapımcılarından Saner Ayar, 7 Kasım’da ABD’nin Los Angeles kentinde yapılan filmin dünya prömiyerinden iki hafta önce 600- 700 kişilik bir grup tarafından linç edilmek istendiklerini açıkladı.

“YERE DÜŞSEK ÖLEBİLİRDİK”

FBI’ın olaya ilişkin soruşturma başlattığını belirten Ayar, "Bizi dışarı çıkardılar, devam edin dediler. 600-700 kişinin içinde kaldık. Sırtıma, boynuma sopalarla vurdular. Yere düşsek ölebilirdik. Konsolos yardımcımıza vurdular" dedi.

Ayar, filmin önüne geçmemesi için saldırıyı duyurmadıklarını belirterek “Yine söylüyorum, Atatürk’le ve Türklerle dünyanın savaşı bitmemiş” ifadelerini kullandı.