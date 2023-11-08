Atatürk ile cami vaizinin arasındaki diyalog ortaya çıktı. Kurtuluş mücadelesine destek vaazı verdi

"Keşke Yunan kazansaydı" diyenler adını hiç anmaz...Ulu Önder Atatürk ile Sultan Beyazid Camii Vaizi arasındaki geçen diyalog ve vaizin Kurtuluşu Savaşı’na verdiği destek herkesi duygulandırdı.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Atatürk ile cami vaizinin arasındaki diyalog ortaya çıktı. Kurtuluş mücadelesine destek vaazı verdi

Mustafa Kemal, Sultan Beyazid Camii Vaizi Abdurrahman Kamil Efendi’den ertesi günkü Cuma hutbesinde Kurtuluş Savaşı’nın öneminden söz etmesini istemiştir.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Abdurrahman Kamil Efendi, yarınki Cuma hutbesine hazırlanması gerektiğini belirterek Mustafa Kemal’den müsaade istemiştir.

Bunun üzerine Mustafa Kemal ayağa kalkarak “Yanınıza bir adam katayım, karanlıktır” deyince,

Abdurrahman Kamil Efendi, Mustafa Kemal’in gözlerinin içine bakarak: “Gözlerinizin ışığı beni götürür paşam...” demiştir.

Bu söz üzerine biraz duygulanan ve düşünen Mustafa Kemal, hocaya: “Baba! Bu işte muvaffak olmak da var, olmamak da... İnşallah muvaffak olacağız. Eğer olamazsak bizi asarlar. Kelle gider! Ne dersin?” diye sorunca,

Hoca Kamil Efendi yine Mustafa Kemal’in o derin mavi gözlerinin içine bakarak bu muhteşem yanıtı vermiştir:

Oğul! Sen ki genç yaşta başını vatan millet uğruna feda etmişsin, benim bu ihtiyar kelleyi de koy senin uğruna feda olsun.

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'KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI' DİYENLER UTANIR MI?

Atatürk ile cami vaizinin arasındaki bu konuşma sosyal medyada da gündem oldu. Atatürk'e düşmanlığı ile bilinen, Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" sözleriyle tanınan Kadir Mısıroğlu ve yandaşları “Bu olaydan utanır mı?” yorumları da yapıldı.

Atatürk düşmanlarını çatlatacak anı okudukça herkesi de duygulandırıyor.

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