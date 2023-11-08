Garanti Bankası'nın 10 Kasım Atatürk videosu ağlattı

Garanti Bankası'nın 10 Kasım için Atatürk'ün 1925 yılında Uşak'taki yetimhaneyi ziyaret etmesini konu aldı.

Garanti BBVA tarafından 10 Kasım'a özel hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.

1925 yılında Gazi Mustafa Kemal'in Uşak'ta ziyaret ettiği yetimhanede şehit çocuğu ile diyaloğunun kurgulandığı video gündem oldu.

Videoda şehit çocuğunun Atatürk’e "Sen hiç ölmeyeceksin değil mi Gazi Baba" ifadelerini kullanması izleyenleri ağlattı.

UŞAK’TA ATATÜRK’Ü AĞLATAN YETİMHANE

Atatürk, 1925 yılında, İstiklâl Harbi şehitlerinin çocuklarını çatısı altında barındıran Uşak Şefkat Yurdu'nu ziyaret etti.

İşte bu yurt öğrencilerinden biri olan Azmi, Gazi’nin huzurunda aşağıdaki konuşmayı yaptı:

"Yüce Dahi, Saygıdeğer ve Kutsal Babamız,

Ben, hain kuvvetler tarafından saldırıya uğramış bir yetimim. Babamı şahadet, annemi yoksulluk, vatanınım ba­yındır yerlerini düşman zulmü ve vahşeti aldı götürdü. Şimdi ben, kökü kurumuş, dalları kırılmış kuru bir ağaca benziyorum. İşte bunun içindir ki söyleyeceğim. Dünyanın en acımasız düşmanları beni engellese yine söyleyeceğim.

Saygıdeğer Paşa Babamız; bendeki bu kararlılığı, bu imanı, yoktan var eden, yaratan aziz ve kutsal bir kuvvet var, işte o da Türk yurdunu, Türk toplumunu yükselme nurlarına boğan, olgunluk doruklarına ulaştıran bü­yük varlığınızdır. Nasıl bir işaretinizle Türk orduları, sefil ve alçak düşmanları aziz vatandan kovdular ve Akdeniz’de boğdularsa... Ben de ve benim gibi, içinde volkanlar taşıyan binlerce şehit yavrusu ve bütün millet, kur­tarıcı gücünüzle işaret buyurduğunuz kurtuluş yolunda yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. Dumlupınar şehitliğinde, Dumlupınar kutsal türbesinde yatan şehitlerin ruhlarını şad edinceye kadar yürüyeceğiz.

Saygıdeğer Babamız; uzun günlerden beri kahramanlık örneği olan yüce şahsınızı görmek arzusuyla anavatanın ufuklarında titreyen gözler, bugün sizi görmekle mutlu ve gururludur. Çünkü semalarda parlayan bir güneş gi­bi ayak bastığınız yerlere ışık, nur, sıcaklık ve hayat veriyorsunuz; sizin büyük lütfunuzdan dolayı Uşak’lılar ve Uşak yetimleri adına yüz binlerce teşekkür ve yüz binlerce selam ..."

Şehit çocuğunun bu konuşması Gazi Paşa’yı çok duygulandırarak ağlattı.

Gözyaşlarını sildikten sonra, heyecan ve üzüntülü bir sesle; "Şehit yavrusunun sözleri ruhumda büyük bir heyecan uyandırdı. Bunu anlatmak imkânı yok. Yalnız gözyaşlarım bu üzüntünün açık bir ifadesidir. Ben hayatta ender olarak ağlayan bir ada­mım. O da Uşak’ta, şurada meydana geldi." diyerek duygularını açıkladılar.