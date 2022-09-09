9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

DMD hastaları için umut verici çalışma

Kalıtsal bir kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (Duchenne Muscular Dystrophy-DMD) hastalığına yönelik Atatürk Üniversitesinde görev yapan bilim insanları tarafından geliştirilen proje 1 Milyon TL destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:08
Takip Et

Atatürk Üniversitesinden DMD hastaları için umut verici çalışma

DMD hastaları için umut verici çalışma
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Erkek çocuklarda daha yoğun görülen DMD hastalığı, kas dokusu distrofin isimli protein üretimindeki eksikliğe bağlı olarak kaslarda zayıflığa neden olup ilerleyen dönemlerde kalp kası hasarı ile ciddi sonuçlara sebebiyet veriyor. Günümüzde kök hücre ve farklı kalp ilaçları (Cat 1004 iltihap önleyici) kullanılsa da sadece hastalık seyrinin yavaşlatılmasına yardımcı oluyor.

DMD HASTALARI İÇİN UMUT VERİCİ YEREL TEDAVİ GELİŞTİRİLECEK

Bu hastalığın tedavisi ile ilgili Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Demet Çelebi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Yıldırım ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Taghizadehghalehjoughi ile ekibinin birlikte yürüttükleri gen transferi ve gen taşıma sistemi tasarımı ile ilgili proje, Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 2022-AR-GE/Stratejik Sağlık Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Proje Çağrısı ile 1 Milyon TL bütçe ile desteklenmesine karar verildi.
6 farklı disiplinden 9 bilim insanının DMD hastalığına genetik temelli tedavi oluşturulması için araştırma yapacağı projede, DMD hastaları için umut verici yerel tedavi geliştirilecek.

HASTALAR VE AİLELERİ İÇİN UMUT OLACAK

Nadir hastalıklar kategorisinde yer alan bu hastalıkla mücadele noktasında geliştirilen projenin aileler için umut olacağını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Bacak kaslarındaki zayıflığın ilerleyişinden dolayı çocuklar 9-11 yaşları arasında yürüme yeteneğini kaybederek tekerlekli sandalye kullanmaya başlıyor. 14-15 yaşlarında ise kol kaslarının zayıflamasıyla kollarını da kullanmada zorlanıyorlar. Avrupa ve ABD’de DMD hastalarının yaşam süresi biraz daha uzun ancak ülkemizde hastalar 18-20 yaşında hayatlarını kaybediyor. Yaşanan bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için üniversitemiz akademisyenleri öncülüğünde geliştirilen proje ile genetik temelli tedavi oluşturulması için araştırma yapılacak. Bilimsel çalışmalarda öncü olan üniversitemizin değerli mensuplarını geliştirmiş oldukları projeden dolayı kutluyor, sonucun hastalığa şifa getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
1
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
2
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
3
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
4
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
5
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
6
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
7
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
﻿Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi
﻿Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi
﻿Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi
﻿Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı
﻿Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı
﻿Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı
﻿THY yeni kabin memuru alacak
﻿THY yeni kabin memuru alacak
﻿THY yeni kabin memuru alacak
﻿Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı
﻿Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı
﻿Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı
﻿Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
﻿Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
﻿Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
﻿Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanan sanık beraat istedi
﻿Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanan sanık beraat istedi
﻿Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanan sanık beraat istedi
﻿DMD hastaları için umut verici çalışma
﻿DMD hastaları için umut verici çalışma
﻿DMD hastaları için umut verici çalışma
﻿Mersin'de orman yangını
﻿Mersin'de orman yangını
﻿Mersin'de orman yangını
﻿İBB açıkladı okulların ilk günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
﻿İBB açıkladı okulların ilk günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
﻿İBB açıkladı okulların ilk günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
﻿Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi
﻿Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi
﻿Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.