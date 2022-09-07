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Hastalıklara şifa olan diyet. Tüm dünyada kullanıyor

Prof. Dr. Mehmet Yalnız, günümüzde her beş kişiden birinde reflü hastalığının olduğunu belirterek, “Bunun sebepleri arasında yenilen gıdalar, kilo, yaşlandıkça kullanılan ilaçlar var. Az az ve sık sık yemek bütün hastalıklar için dünyada en geçerli diyet şeklidir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:46
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Hastalıklara şifa olan diyet. Tüm dünyada kullanıyor. Prof. Dr. Mehmet Yalnız: Az az ve sık sık yemek bütün hastalıklar için dünyada en geçerli diyet şeklidir

Hastalıklara şifa olan diyet. Tüm dünyada kullanıyor
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İHA’nın haberine göre; İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yalnız, reflü hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

“BU BELİRTİLERİ GÖSTEREN HASTALARDA EK TAHLİL YAPILMASI GEREKİYOR”

Prof. Dr. Mehmet Yalnız, “Artık günümüzde her beş kişiden birinde reflü hastalığı mevcut. Bunun sebepleri arasında yenilen gıdalar, kilo, yaşlandıkça kullanılan ilaçlar var. Hastalar, tedavi olmak için bir gastroenteroloğa başvurması gerekiyor. Aksi takdirde hastalık ilerleme gösterebilir ve hayat kalitesini bozar. Bu çerçevede yediği, içtiği şeylere kısıtlama gelecek, uyku bozukluğu olacaktır. Reflü, önemli bir hastalıktır. Reflü, ağızda ekşi ve acı tat vermesi şeklinde ortaya çıkar. Bu iki şikayetin olması reflü tanısında yeterlidir. İstemsiz belirgin bir kilo kaybı, kanama, yutma güçlüğü gibi üç ana belirti çok önemlidir. Bu belirtileri gösteren hastalarda ek tahlil yapılması gerekiyor. Ek tetkik için endoskopi yapılması lazım. Endoskopi, hastalığın ilerlemiş olup olmadığını tespit edebilmek için yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“YATAĞIN AYAK KISMINDAN KIRK BEŞ DERECELİK BİR AÇI ŞEKLİNDE YÜKSELTME YAPILMASI ÖNEMLİ BİR TEDBİRDİR”

Yalnız, eğer kötü bir hastalıktan şüpheleniliyorsa erken teşhis için endoskopi yaptırmanın önemli olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Az az ve sık sık yemek bütün hastalıklar için dünyada en geçerli diyet şeklidir. Yağlı yiyecekler, mide boşaltımını geciktiriyor. Bunun için bu tür yiyeceklerden kaçınılması gerek. Alkol ve sigara, reflüyü arttırdığı için bunlardan uzak durulması gerekiyor. En az iki üç saat boş mide ile uzanılmalıdır. Kilo vermek, reflünün önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Gazlı, asitli içecekler, portakal ve domates gibi yiyeceklerden özellikle reflü hastaları uzak durması gerekiyor. Yatağın ayak kısmından kırk beş derecelik bir açı şeklinde yükseltme yapılması önemli bir tedbirdir”

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