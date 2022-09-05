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Çinko eksikliği ciddi hastalıkların temel taşı

Çinko sağlık için son derece önemli! Eksikliği uzun vadede birçok sağlık sorununun gelişmesine sebep oluyor. İşte o sorunlar…

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 12:27
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 12:30
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Çinko eksikliği tadınızı kaçırmasın!

Çinko eksikliği ciddi hastalıkların temel taşı
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Çinko eksikliği sadece vücuda yeterince çinko içeren gıda tüketmemekten değil alınan ilaçlardaki çinkodanda kaynaklanıyor. İşte çinko eksikliği nedeniyle ortaya çıkan o hastalıklar…

TAT ALAMAMA
Çinko eksikliği oluştuğunda, yemeklerin tatları farklı gelmeye başlıyor. Özellikle 60 yaş üzerindeki insanlar çinko eksikliği riski ile karşı karşıya olduklarından, yemeklerin tatlarının eskisi gibi alamayabilirler.

DUYAMAMA SORUNU YAŞANIR
Çinko eksikliği, diğer duyularda da problemlere yol açabilir. Bir araştırma duyma kaybını çinko takviyesi ile tedavisi hedeflenmiş. Kendilerine çinko takviyesi uygulanan kişilerde duymada önemli artış gözlemlenmiş…

KRONİK HASTALIKLAR GELİŞİR
Araştırmalar diyabet, Alzheimer, nörolojik bozukluklar ve damar sertleşmesi gibi durumların çinko eksikliği ile ilişkili olduğunu gösteridi. Eksikliğe bağlı olarak, kronik hastalık riskini artıran oksidatif stres ve inflamasyonda da artış gözlemlenmiş.

SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞANABİLİR
Çinko eksikliği saç dökülmesi ile sonuçlanıyor. O nedenle, çinko eksikliğinden kaynaklı halsizlik, aşırı güç eksikliği, kısırlık, cinsel isteksizlik, hafıza bozukluğu, dikkat dağınıklığı, cilt yaralarında iyileşmede gecikme, sinir sistemi bozukluğu ve kulaklarda çınlama gibi diğer semptomları da tecrübe edip etmediğinize bakılmalı.

VÜCUT DİRENCİ DÜŞER
Çinko eksikliği bağışıklık sistemi sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Kısacası bedenimiz savunmasız kalıyor.

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