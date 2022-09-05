Çinko eksikliği ciddi hastalıkların temel taşı

Çinko eksikliği sadece vücuda yeterince çinko içeren gıda tüketmemekten değil alınan ilaçlardaki çinkodanda kaynaklanıyor. İşte çinko eksikliği nedeniyle ortaya çıkan o hastalıklar…

TAT ALAMAMA

Çinko eksikliği oluştuğunda, yemeklerin tatları farklı gelmeye başlıyor. Özellikle 60 yaş üzerindeki insanlar çinko eksikliği riski ile karşı karşıya olduklarından, yemeklerin tatlarının eskisi gibi alamayabilirler.

DUYAMAMA SORUNU YAŞANIR

Çinko eksikliği, diğer duyularda da problemlere yol açabilir. Bir araştırma duyma kaybını çinko takviyesi ile tedavisi hedeflenmiş. Kendilerine çinko takviyesi uygulanan kişilerde duymada önemli artış gözlemlenmiş…

KRONİK HASTALIKLAR GELİŞİR

Araştırmalar diyabet, Alzheimer, nörolojik bozukluklar ve damar sertleşmesi gibi durumların çinko eksikliği ile ilişkili olduğunu gösteridi. Eksikliğe bağlı olarak, kronik hastalık riskini artıran oksidatif stres ve inflamasyonda da artış gözlemlenmiş.

SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞANABİLİR

Çinko eksikliği saç dökülmesi ile sonuçlanıyor. O nedenle, çinko eksikliğinden kaynaklı halsizlik, aşırı güç eksikliği, kısırlık, cinsel isteksizlik, hafıza bozukluğu, dikkat dağınıklığı, cilt yaralarında iyileşmede gecikme, sinir sistemi bozukluğu ve kulaklarda çınlama gibi diğer semptomları da tecrübe edip etmediğinize bakılmalı.

VÜCUT DİRENCİ DÜŞER

Çinko eksikliği bağışıklık sistemi sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Kısacası bedenimiz savunmasız kalıyor.