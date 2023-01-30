Atatürk Beykoz İmamına ne sordu, ne yanıt aldı? O imam kimdi?

Muhammed Osman (Akfırat) Efendi 1881 yılında, dedesinin memuriyeti nedeniyle Medine’de dünyaya gelmişti. Soyu Hz. Muhammed’e dayandığı için Seyit’lerden olan hoca, yöre âdetleri gereği doğduktan sonra, kundağıyla, 6 saat Türbe-i Saadet’te bırakılmıştı.

Kuran-ı Kerim öğrenimine Ravza-i Mutahhare’de başlayıp hafız oldu.

İlk ve orta tahsilini Medine’de yaptı.

İslami ilimler tahsil etti. Babasının vefatından sonra 17 yaşında iken tahsilini ilerletmek için İstanbul’a geldi.

İlme düşkünlüğüyle tanınırdı. Fatih Çırçır Medresesi’nde tahsil yaptı. İmam Hatip Okulları’nda ders okuttu.

29 camide vaizlik yapmış, altı kez hacı olmuştu.

Zamanının önemli din adamı Dersiam Hacı Ferhat Efendi, Hacı Hafız Muhammed Osman Efendi’yi Beykoz’a getirip, cemaatine ve sevenlerine, “Bu Hacı Osman Efendi’ye itibar edip, kıymet veriniz. Çünkü ileride o, benden daha büyük dereceler ihraz edecektir” diye takdim etmişti...

Mart 1932

İstanbul



Atatürk, Beykoz’u ziyaret ediyordu...

Beykoz Hacı Ali Camii’nin imamı Muhammed Osman (Akfırat) Efendi idi.

Sarıkların yalnız vazife başında sarılacağı bildirildiği için camiden çıkınca şapka giyilen günlerdi. Bir ikindi vakti iskelenin yanındaki kahvede oturuyordu. Bir an kahvenin önünde birkaç otomobil birden durdu. En önde duran otomobilden, o zamana kadar karşılaşmamış olduğu, fakat görür görmez tanıdığı Atatürk indi. Sevincinden şaşkına döndü...

Geldiği haberi o kadar çabuk yayılmıştı ki bütün Beykozlular etrafında sarmaş dolaş olmuştu.

Hafız efendi de çok yakından görebilmek için yaklaştı.

Atatürk kalabalığı sessizliğe davet ederek, “Beykoz imamı burada mı? Gelsin de konuşalım...” diye seslendi.

Zaten tam karşısındaydı. Kalabalığı güçlükle yararak, “Buyur Paşam, konuşalım...” diye karşısına geçti.



Atatürk sol avucunda tuttuğu üzümleri kendisine göstererek sordu:



“Hoca, bu helal de bunun suyu niçin haram, bize anlatsana.”

Birdenbire şaşırdı. Nasıl yanıt vereceğini düşünürken aklına bir şey gelmiyordu. Bir ara nasıl olduysa aklına düşen cümleyi dudaklarından döküverdi:

“Paşam, karın sana helal de kızın niçin haram?”

Hacı Osman Akfırat



Sözü işitince hafifçe gülümseyerek yüzüne baktı, başıyla onayladı:

“Hoca, sen âlimsin, ben softaları arıyorum. Yarın saraya gel de seninle konuşalım.”

Hafız ertesi gün saraydaydı. Saatlerce kendisine Kuran’dan ayetler okuttu. “Çanakkale’de mevlit okutacağız, sen de katıl, Veladet Bahri’ni oku hafız efendi...” dedi.

Çanakkale...



Beykozlu Hafız Efendi Çanakkale’de kürsüye çıktı. “Bir acep nur kim güneş pervanesi” sözlerine gelince fırtına koptu. Her taraf toz duman içinde kaldı.

Zaten epeydir kara bulutlarla kapalı gök aniden karardı. Arkasından bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı.

Kürsünün etrafında ilahi ve teşvih okuyan hafızlar koşarak çardak altlarına sığındı. Meydanda kimse kalmadı fakat Hafızlar mevlite devam etti.



“Göklere dek Nûr ile doldu cihân

Gökler âçıldı ve feth oldu zulem

Üç melek gördüm elinde üç alem

Biri meşrık biri mağribde onun...”

Beykoz Hacı Ali Camii’nin imamı Muhammed Osman (Akfırat) Efendi çağdaş bir din adamıydı. Bu dünyayı terk-i diyar ederken arkasında sayısız eser bıraktı. Ve akıllara kazınan bir de şiir:

DİNLE KARDAŞ BU BİR ULU NASİHAT...



Dinle kardaş bu bir ulu nasihat

Kulak vermessen duyamazsın ha...

Nefsine aldanıp kaçırma fırsat

Arasan bir dahi bulamazsın ha...



İyilik edersen hem başa kakma

Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma

Bu dünya fanidir tümüne bakma

Zevkü sefasına doyamazsın ha...



Sahipsiz bahçenin derme gülünden

Sakın sapma kardaş hakkın yolundan

Söyle bilki azrailin elinden

Cıva olsan dahi kayamazsın ha...



Yalan dünya olsa tapulu malın

Alırsan içinden bir top bez alın

Kovanlarda dolu olsa da balın

Bir katrasın dahi yiyemezsin ha...



Akıbet başa bu gelecek inan

Sakın bu söze eyleme güman

Azrail gelince hiç vermez aman

Taşı taş üstüne koyamazsın ha...



Kırılır kanadın belin bükülür

Gözlerinde cevher kalmaz dökülür

Bütün damarlarından kanın çekilir

Eğninden libasın soyamazsın ha...



İletipte tenaşire koyunca

Biri gelir cesedini yuyunca

Yakasız ak gömlek ister boyunca

Hem onuda bulup giyemezsin ha...



Ölüm acısıyla yürek dağlarlar

Hep kavim kardaşın kara bağlarlar

Oğlun kızın figan edip ağlarlar

Birinin feryadını duyamazsın ha...



Sorgucular gelir hemen durmadan

Gidemezsin cevabını vermeden

Yedi kez sual var kabre varmadan

Birinden birini sayamazsın ha...



Nazik tenin toprak olur beleşir

Münkir nekir gelir çabuk ulaşır

Sorarlar suali dilin dolaşır

Bir cevap bulupta veremezsin ha...



Ey gafil aç gözünü gel biraz intibaha

Üç günlük dünya için kalkma at gibi şaha

Çalış hak gözet böylece er felaha

Bari yüzün ak olsun giderken ALLAH'a...





Hacı Osman Akfırat Hazretleri Mezarı

Kaynak:

Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk’ün İstanbul’daki Hayatı

Yaşar Gürsoy, ANNE O BİZDEN BİRİ

Hanri Benazus Koleksiyonu

isteataturk.com