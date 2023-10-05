Atatürk'e çok benzeren Serdar Görel'in TikTok canlı yayınına on binler katıldı

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel, TikTok hesabından canlı yayın açtı. Yayını on binlerce kişi izledi. Görel, İzleyecilerden gelen soruları da yanıtsız bırakmadı.
05 Ekim 2023 Perşembe
Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel, TikTok hesabından canlı yayın açtı. Yayını on binlerce kişi izledi. Görel, İzleyecilerden gelen soruları da yanıtsız bırakmadı.
Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel, TikTok hesabından canlı yayın açtı. Yayını on binlerce kişi izledi. Görel, İzleyecilerden gelen soruları da yanıtsız bırakmadı.