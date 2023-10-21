Atatürk'e benzerliğini sömüren Göksel Kaya'ya taksiciden tokat gibi yanıt

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak "Atatürk'e benzeyen adam" diye ünlenen Göksel Kaya'nın bir taksici ile arasında geçen diyalog kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

İlk çıktığı dönemlerde herkesin sempatisini kazanan Göksel Kaya, ilerleyen zamanlarda sokakta askeri üniforma giyerek dolaşıp, kendisine 'paşa' denilince, yine Atatürk gibi giyinip zeybek oynayınca özellikle sosyal medyada tepki çekmeye başladı.

Kaya son olarak bindiği bir takside taksi şoföründen de ısrarla Atatürk'e benzediği yönünde yanıt almayı bekleyince, taksicinin verdiği cevaplarla adeta şaşkına döndü. Taksi şofödürünün bu tavrı sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

İŞTE KAYA İLE TAKSİCİ ARASINDA YAŞAN O DİYALOG:

Taksici, Kaya'nın kendisini kime benzettiğini sormasının üstüne, "Kuvvet komutanı mı, asker mi, siyasi mi?" diye sorunca, bir başkası "Boşver adamı niye zorluyorsun?" diyerek konuşmaya müdahale etti.

Kaya, "Abi gelin söyleyin, ben neyim ya! Ya bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk var, kime benzeteceksin, o yani!" deyince, taksiciden hayatının şokunu yaşatan yanıt geldi. "Atatürk'e benzemiyorsun abi. Öyle yok, Atatürk'e hemen herkes benzemez yani" deyince, Kaya ısrar ederek, "Yani işte demek ki benzetemedin ondan değil mi?" diye yanıt verdi. Taksici ise, "Yok abicim, öyle bir şey yok, Atatürk bir tane, her yeşil gözlü Atatürk olsaydı bu ülkede...” dedi.

Kaya’nın “Sen iyi bir Atatürkçüsün değil mi?” sorusuna taksic şoförü “Yok değilim olsam, bu ülke bu hale gelmezdi” şeklinde dikkat çeken bir yanıt verdi.

Göksel Kaya’nın davranışları özellikte sosyal medyada eleştiri yağmurunu tutuluyor.

İşte o tepkilerden bazıları;

GÖKSEL KAYA KİMDİR?

Göksel Kaya, 1964 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. 'Atatürk'e benzeyen adam' olarak ünlenen Göksel Kaya, özel bir güvenlik şirketinin sahibi olarak iş hayatını sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Göksel Kaya, 2006 yılında Karanlıkta Makyaj, 2012 yılında Çanakkale Çocukları ve 2014 yılında Yenilmeyi Düşünmedi isimleri sinema filmlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdı. 2017 yılında Handan Sarıhan Kaya ile nikah masasına oturan Göksel Kaya bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyor.