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Atatürk’süz Çanakkale anması yapanlar bu İngilizlerden utanın

Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümünde, Türkiye’de bazıları kabul etmese de, Çanakkale’de bize karşı savaşan bir numaralı Türk düşmanları dönemin İngiliz Savaş Bakanı Winston Churchill ve Başbakan David Lloyd George’un Atatürk hakkındaki sözleri değiştirilmez tarihi gerçekleri bir kere daha bize hatırlatıyor…

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:28
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Atatürk’süz Çanakkale anması yapanlar bu İngilizlerden utanın

Atatürk’süz Çanakkale anması yapanlar bu İngilizlerden utanın
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Bugün on binlerce şehidin ve gazinin vatan topraklarını kahramanca müdafaa etmesinin ardından ulaşılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez " dedirtti.

18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti.

“BEN SİZE TAARUZU DEĞİL ÖLMEYİ EMREDİYORUM” DEMİŞTİ

Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirmiştir.

ATATÜRK HAKKINDA İNGİLİZLER NELER SÖYLEDİ

Türkiye’de bazıları kabul etmese de, Çanakkale’de bize karşı savaşan bir numaralı Türk düşmanları dönemin İngiliz Savaş Bakanı Winston Churchill ve Başbakan David Lloyd George’un Atatürk hakkındaki sözleri değiştirilmez tarihi gerçekleri bizlere bir kere daha hatırlatıyor.

“MUSTAFA KEMAL’İ HESABA KATMAMIŞIZ”
O dönem İngiliz Bahriye Nazırı (Savaştan sorumlu Bakan) olan Winston Churchill Atatürk hakkında şunları söylüyor:
“Şu an mağlubiyeti bütün damarlarımda hissetmekteyim. Çok üzgünüm.
Oldukça mutluydum, umutluydum.
Daha düne kadar Çanakkale bizimdir diyordum.
Çünkü bu savaşı kazanmak için askeri, parayı, cephaneyi her şeyi hesaplamıştım.
Hepsinde çok üstündük. Mutlaka yenecektik.
Yalnız bir şeyi hesaba katmamışız. Mustafa Kemal’i.
Bağrımda İngiliz gururu olmasa Türkleri alnından öpmek, onları ayakta alkışlamak isterdim.”

“BU YÜZYILIN DEHASI TÜRKLERE NASİP OLDU”
İngiltere Başbakanı David Lloyd George da Avam Kamarası’nda Çanakkale yenilgisi sorulduğunda Atatürk'ü kast ederek şöyle yanıt verdi:
“Beyler, her yüzyılda bir, 1 dahi çıkar.
Bizim de karşımıza Çanakkale’de çıktı.
Bu defa bu Türklere nasip oldu...”

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