Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı

ANKA'da yer alan haberde, AKM’de düzenlenen törene; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve yurttaşlar katıldı.



Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, 93 yıl önce Antalya halkının Ata’sını büyük bir coşkuyla karşıladığını hatırlatarak, şunları söyledi:



“Mutluluk ve gururla belirtmek isterim ki bugün de Antalya’nın Cumhuriyet sevdası ve Atatürk’e bağlılığı aynı heyecan ve coşkuyla sürmektedir. İleri görüşlülüğü, kadınlara çocuklara, gençlere verdiği değer, bir arada ve barış içinde yaşamamızı sağlayan kurduğu laik, demokratik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti sayesinde bugün burada olmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk, yarınlarda da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle kentimizi onurlandıran Ata’mızın gösterdiği yolda yürümeye, vatanımız için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ata’mızın devrim ve ilkelerini kendimize rehber edinerek, bu uğurda var gücümüzle çalışacak 'Biz birlikte güçlüyüz' anlayışıyla dayanışmayı büyüterek içinde bulunduğumuz bu zor günleri birlikte atlatacağız.”



Başkan Vekili Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüllerini de takdim ederek başarılarının devamını diledi.



ATATÜRK SERGİSİ AÇILDI

Program sonunda Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya ziyaretine ait fotoğraflar ve belgelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Başkanvekili Özdemir ve Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin sergiyi birlikte gezdi.