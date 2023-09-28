Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şahıs hakkında 3 yıl hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, A.E.S.'nin yaklaşık 2 yıl önce sınıfta arkadaşlarıyla fotoğraflarla oyun oynarken Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirtildi. Bu videoyu sosyal medyada paylaşan bir kişi tarafından ihbar edilen A.E.S., 20 Eylül 2023’te İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı ve aynı gün tutuklandı.

Savunması: Eğlenmek amacıyla yaptık

İddianamede, A.E.S.'nin savunmasında, fotoğrafın Atatürk’ün fotoğrafı olduğunu bilmediğini, rastgele ellerine aldıkları farklı fotoğraflarla yaptıkları bu hareketleri, kendi aralarında eğlenmek amacıyla yaptıklarını, Atatürk’ün hatırasına hakaret gibi bir amacının olmadığını söylediği aktarıldı. İddianamede, A.E.S.'nin yaptığı eylemle Atatürk’e alenen hakaret ettiği ve bu suçun basın yoluyla işlendiği gerekçesiyle kamu davası açmak için yeterli delil bulunduğu vurgulandı. İddianamede, tutuklu A.E.S.'nin “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.