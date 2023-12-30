'Atatürk'ün görevden aldığı ilk TFF Başkanı' Büyükekşi istifa etti mi?

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'Atatürk'ün görevden aldığı ilk TFF Başkanı' Büyükekşi istifa etti mi?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki giderek büyürken, hakkında çeşitli iddialar da gündemdeki yerini koruyor. Büyükekşi istifa etti mi?

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalının ardından gözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çevrildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Riyad'daki Süper Kupa maçına Atatürk'lü tişörtler ve pankartla çıkmasına Araplar izin vermeyince iki kulüp ortak kararla karşılaşmayı oynamadan yurda döndü.

Galatasaray Atatürk Havalimanı'na, Fenerbahçe de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Takımları binlerce kişi sevgi gösterileriyle karşıladı.

Gözlerin çevrildiği TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Ahmet Çakar, katıldığı yayında "Atatürk'ün görevden aldığı ilk TFF Başkanı" derken, artık görevde kalamayacağını belirtti.

Büyüekşi'nin ise önce istifa ettiği ileri sürüldü. Ancak daha sonra TFF yetkilileri bu iddianın doğru olmadığını duyurdular.

Bir başka iddiaya göre ise Büyükekşi iki kulüp maça çıkmama kararı alınca fenalaştı ve Riyad'da kaldığı otele ambulans çağrıldı.

Bu konuda da herhangi bir açıklama yapılmadı.

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